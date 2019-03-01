На Житомирщині СБУ викрила організоване угруповання вимагачів

На Житомирщині співробітники СБ України припинили діяльність кримінального угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили раніше судимі жителі області, керував угрупованням відомий у регіоні «кримінальний авторитет». Систематично створюючи штучні конфліктні ситуації, учасники угруповання вимагали від представників комерційних структур та заможних громадян кошти за «владнання» суперечок. При цьому зловмисники чинили на них фізичний і психологічний тиск.Зокрема зловмисники вимагали дві тисячі американських доларів від приватного підприємця із Любара за нібито вирішення майнового спору. У разі відмови від сплати бандити погрожували комерсанту та його родині фізичною розправою. Також правоохоронці задокументували факт вимагання рекетирами трьох тисяч доларів США від жителя Новоград-Волинського.Правоохоронці одночасно затримали вісьмох учасників угруповання у Новограді-Волинському та Любарі після передачі їм чергових «траншів» на загальну суму понад тисячу американських доларів.У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання міри запобіжного заходу.Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності решти учасників угруповання.Операція із затримання зловмисників проводилася спільно з працівниками Нацполіції за участі спецпідрозділу «Корд» під процесуальним керівництвом прокуратури.Прес-центр СБ України.