На сьогоднішній день будь-який бажаючий може легко отримати позику готівкою або на картку, не виходячи з дому. Для мікрокредиту взятому через інтернет необхідний документ, що засвідчує особу, громадянствої, реєстрація. Дуже популярними стали он лайн кредити на www.moneyveo.ua
Перевагою таких позик, вважається: моментальний розгляд заявки, не існує зайвих формальностей, грошові кошти видаються на будь-які потреби. З такими вимогами онлайн кредити стали користуватися більшою популярністю на відміну від банківських операцій.
Але де б не оформити мікрокредит, його потрібно повертати і виконувати висунуті умови при кредитуванні. Багато людей безвідповідально ставляться до позик, узятих онлайн, розраховуючи, що дану заборгованість не обов'язково погашати. Але як показує практика, до мікропозик через онлайн, слід ставитися, як і до кредиту, взятому в фінансовій установі. Інакше боржника очікують сумні наслідки в моральному і матеріальному плані.
Складнощі, які можуть виникнути при поверненні боргу
Поширені складнощі, що існують в процесі швидкого кредитування:
• прострочення по виплаті процентної ставки;
• відмову повертати заборгованість;
• бажання взяти кошти за паспортом іншої людини;
• ухилення від боргових виплат, змінивши прізвище або місце проживання;
• звинувачення кредитора в спробах маніпуляції з договором і процентними нарахуваннями.
Громадян, які вирішили скористатися хоч однієї з перерахованих ситуацій, може чекати кримінальна відповідальність або стаття за звинуваченням у шахрайстві.
Причини, що сприяють вплинути на боргові зобов'язання:
• погіршився фінансовий стан;
• серйозне захворювання;
• поява нових кредитів;
• навмисне ухилення від повернення позики без причин.
Перед стягненням боргу неплатнику пропонують:
• переговори до судового позову;
• рішення мирним шляхом;
• рефінансування;
• надання відстрочки платежу.
Чим загрожує боржнику судове рішення
Подача заяви на позичальника, є останнім етапом стягнення. Якщо суд відбувся, то рішення виноситься на користь банкіра. У такому випадки, на боржника накладається конфіскація, починаючи від заробітної плати і закінчуючи особистим майном. Погіршується кредитна історія, що утруднить взяття нових позик. При зручному отриманні мікрокредиту, перш за все слід оцінити свої фінансові та матеріальні можливості.