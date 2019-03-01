Рівне:

Майже 35,5 млн грн втрат доходів виявили рівненські аудитори в місцевих бюджетах Рівненського району

Рівненська область 11-бер, 2019, 17:079 prov 0
Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів Рівненського району за період з 01.01.2015 по 30.09.2018. Під час аудиту виявлено низку фактів незабезпечення ефективного використання бюджетних коштів та втрат доходів на суму майже 35,5 млн гривень.
До втрат місцевих бюджетів на суму понад 1 млн грн призвело використання земель без правовстановлюючих документів, невнесення змін до чинних договорів оренди в частині застосування оновленої нормативної грошової оцінки, відсутність контролю за надходженням орендної плати водних об’єктів за укладеними райдержадміністрацією договорами, незабезпечення місцевими органами самоврядування контролю за дотриманням норм законодавства у сфері містобудівної діяльності та порядків пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів.
Також виявлено факти внесення недостовірних даних в договори купівлі-продажу земельних ділянок, що призвело до зарахування платежів не до державного, а до місцевих бюджетів, та зарахування інших платежів не до відповідного бюджету загалом на суму понад 4 млн гривень.
Серед інших виявлених порушень: неефективне використання бюджетних коштів на забезпечення освітянської галузі району, використання коштів місцевих бюджетів на не першочергові видатки, пов’язані з утриманням установ, що фінансуються з державного бюджету, спрямування коштів на внески до статутних капіталів комунальних підприємств, що не призвело до покращання їх фінансового стану, на загальну суму 29,7 млн гривень..
За результатами проведеного державного фінансового аудиту надано низку пропозицій щодо ефективного виконання місцевих бюджетів Рівненського району.
Прес-служба
Управління Західного офісу
Держаудитслужби
в Рівненській області.

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