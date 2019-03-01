СБУ викрила на хабарах посадовця Житомирстандартметрології

Оперативники спецслужби встановили, що начальниця одного з відділів держпідприємства налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від приватних підприємців за позачергове проведення досліджень щодо відповідності продукції технічним вимогам та оформлення сертифікатів якості. Вартість таких «послуг» становила у середньому до десяти тисяч гривень за одне дослідження залежно від складності робіт. За інформацією СБУ до «клієнтської бази» чиновниці входили не лише місцеві мешканці, але й комерсанти із Київської, Чернігівської та Сумської областей.Правоохоронці затримали жінку на робочому місці під час передачі чергового хабара у розмірі п’яти тисяч гривень від приватного підприємця з Київщини.У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.Заходи із викриття зловмисниці проводилися спільно зі слідчими ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.Прес-центр СБ України.