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СБУ викрила на хабарах посадовця Житомирстандартметрології

Житомирська область 15-бер, 2019, 08:119 prov 0
Оперативники спецслужби встановили, що начальниця одного з відділів держпідприємства налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від приватних підприємців за позачергове проведення досліджень щодо відповідності продукції технічним вимогам та оформлення сертифікатів якості. Вартість таких «послуг» становила у середньому до десяти тисяч гривень за одне дослідження залежно від складності робіт. За інформацією СБУ до «клієнтської бази» чиновниці входили не лише місцеві мешканці, але й комерсанти із Київської, Чернігівської та Сумської областей.
СБУ викрила на хабарах посадовця Житомирстандартметрології

Правоохоронці затримали жінку на робочому місці під час передачі чергового хабара у розмірі п’яти тисяч гривень від приватного підприємця з Київщини.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Заходи із викриття зловмисниці проводилися спільно зі слідчими ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Прес-центр СБ України.
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