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Понад 800 об’єктів планують реалізувати на Рівненщині у 2019-2021 роках

Рівненська область 15-бер, 2019, 08:149 prov 0
Карти перспективного плану розвитку Рівненщини на 2019-2021 роки отримають жителі області. Їх розповсюджуватимуть разом з буклетами про найважливіші досягнення децентралізації у конвертах зі зворотним зв’язком.
В інформаційному пакеті кожен зможе знайти відомості про більш як 800 інфраструктурних об’єктів, що реалізовуватимуть у найближчі три роки на Рівненщині. Усі проекти враховують інноваційний потенціал області, конкурентні переваги та стратегічне бачення розвитку. А також реформи у сферах медицини, освіти і розвитку інклюзивного навчання у містах і сільській місцевості.
Понад 800 об’єктів планують реалізувати на Рівненщині у 2019-2021 роках

Проте найважливіше те, що їх визначили самі люди.
«Це дорожня карта з нанесенням конкретних об’єктів, які плануються реконструювати або збудувати в нашій області в найближчі три роки. Вона була розроблена Радою регіонального розвитку в області, з урахуванням пропозицій жителів районів, міст, ОТГ та сільських рад. Перспективний план розроблений на виконання Указу Президента України Петра Порошенка і є складовою Стратегії розвитку нашої області, яка наразі розробляється», - зазначив заступник голови ОДА Ігор Тимошенко.
І додав, що процес формування перспективного плану продовжується. Саме тому жителі області можуть внести свої пропозиції та відправити їх у конверті на зворотну адресу. Таким чином громадськість може взяти участь в обговоренні перспективного плану.
Нині ж громадську експертизу документу надали вже майже 20 тисяч жителів області. Саме стільки людей взяли безпосередню участь у відкритих дискусіях. А загалом за три місяці відбулось 230 публічних заходів.
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