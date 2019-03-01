Рівне:

У Рівному запрацювала виставка «Донбас:переPROчитання образу»

Головна, Рівненська область 15-бер, 2019, 08:169 prov 0
Упродовж двох тижнів рівняни та гості міста зможуть познайомитися з виставкою, яка розповідає про схід України.
Її основна мета – розповісти про Донбас як про українську землю.
У Рівному запрацювала виставка «Донбас:переPROчитання образу»

«Експозиція пропонує відвідувачам «перепрочитати» не російський і не радянський, а істинно український Донбас. «Донбас:переPROчитання образу» розповідає про індустріалізацію Донбасу, про традиції і народ. Цей край має багату та цікаву історію. Непрості воєнні події сьогодення повинні знову нагадати, що схід і захід разом», - розповідає завідувач відділу історії Рівненського краєзнавчого музею Ігор Марчук.
Виставка підготовлена Українським інститутом національної пам'яті спільно з Національним музеєм історії України.
Проект висвітлює образ Донбасу як невід’ємної частини України, без реінтеграції якої не можливі ані консолідація української політичної нації, ані Соборна Українська держава.
Контент містить 20 банерів, які ілюструють маловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Галузевого державного архіву СБУ, а також документи з Держархіву Донецької області, що публікуються вперше.
Представлені матеріали стосуються різних періодів історії цього краю: Скіфської держави, козацької доби, другої пол. ХIХ ст., Української революції 1917-1921 рр.,1930-х рр., Другої світової війни, 60-70-х рр. ХХ ст ., кінця 1980-х - поч. 1990-х рр.
Подана інформація про найцікавіші археологічні знахідки, національний склад, відомих діячів історії та культури, природу Донбасу.





Невдовзі виставка мандруватиме районами Рівненщини.
Похожие новости
Історичні фото та документи: у Рівному запрацює виставка до Дня Соборності ...
Головна » Рівненська область

Історичні фото та документи: у Рівному запрацює виставка до Дня Соборності ...

У Рівному презентують Проект про опір УПА Радянському Союзу та нацистській ...
Головна » Рівненська область

У Рівному презентують Проект про опір УПА Радянському Союзу та нацистській ...

Вперше у Рівному – виставка робіт членів Асоціації карикатуристів України
Головна » Рівненська область

Вперше у Рівному – виставка робіт членів Асоціації карикатуристів України

Студентам Рівненщини презентували загальнонаціональний патріотичний проект ...
Головна » Рівненська область

Студентам Рівненщини презентували загальнонаціональний патріотичний проект ...

Рівненський обласний краєзнавчий музей розпочинає новий проект – цикл виста ...
Головна » Рівненська область

Рівненський обласний краєзнавчий музей розпочинає новий проект – цикл виста ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Березень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Вгору