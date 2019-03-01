У Рівному запрацювала виставка «Донбас:переPROчитання образу»

Упродовж двох тижнів рівняни та гості міста зможуть познайомитися з виставкою, яка розповідає про схід України.Її основна мета – розповісти про Донбас як про українську землю.«Експозиція пропонує відвідувачам «перепрочитати» не російський і не радянський, а істинно український Донбас. «Донбас:переPROчитання образу» розповідає про індустріалізацію Донбасу, про традиції і народ. Цей край має багату та цікаву історію. Непрості воєнні події сьогодення повинні знову нагадати, що схід і захід разом», - розповідає завідувач відділу історії Рівненського краєзнавчого музею Ігор Марчук.Виставка підготовлена Українським інститутом національної пам'яті спільно з Національним музеєм історії України.Проект висвітлює образ Донбасу як невід’ємної частини України, без реінтеграції якої не можливі ані консолідація української політичної нації, ані Соборна Українська держава.Контент містить 20 банерів, які ілюструють маловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Галузевого державного архіву СБУ, а також документи з Держархіву Донецької області, що публікуються вперше.Представлені матеріали стосуються різних періодів історії цього краю: Скіфської держави, козацької доби, другої пол. ХIХ ст., Української революції 1917-1921 рр.,1930-х рр., Другої світової війни, 60-70-х рр. ХХ ст ., кінця 1980-х - поч. 1990-х рр.Подана інформація про найцікавіші археологічні знахідки, національний склад, відомих діячів історії та культури, природу Донбасу.Невдовзі виставка мандруватиме районами Рівненщини.