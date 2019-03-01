Абонентське обслуговування не дасть вижати з бізнесу останнє

Експерти зазначають, що в пошуках додаткових коштів Україна може вдатися до практики точечного вижимання коштів під певні потреби. Не так давно держава знайшла спосіб видавити майже 1 млрд гривень з власників «євроблях» і пустити їх перед виборами на компенсацію не проведеної пенсіонерам індексації. Однак це крапля в морі.
На черзі може стати бізнес.
На чому може «заробити» держава?
Для держави друга після оподаткування стаття доходів з бізнесу - це штрафні санкції. Адвокат з господарських справ Ілля Шапошніков з компанії Альва Прайвесі зазначає, що в перші два місяці 2019 року суттєво збільшилася кількість справ, пов'язаних з порушеннями в господарській сфері, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Причиною тому стало збільшення активності контролюючих державних органів.
При цьому разом із зростанням мінімальної зарплати зросли і прив'язані до неї штрафні санкції. А відповідно в 2019 році держава має можливість стягнути більші суми, ніж в 2018.
Чому саме малий бізнес може першим потрапити під удар?
До цього є всі передумови. Досить тривожним дзвіночком стали заклики до заборони співпраці бізнесу з фізичними особами-підприємцями.
Підстави у таких закликів є. Дійсно, дрібний бізнес дуже часто вважає за краще не утримувати співробітника в штаті, а оформляти його в якості фізичної особи-підприємця, економлячи, таким чином, на заробітній платі, а відповідно, і сплаті ЄСВ.
Тому в міністерстві соціальної політики хочуть унеможливити подібне нелегальне працевлаштування. Однак це лише одна сторона медалі. Друга сторона - це сильний удар «нижче пояса» по дрібному бізнесу, який в принципі не здатний утримувати цілий штат «таких, що приходять-уходять» співробітників, які виконують разову роботу, наприклад, юристів або бухгалтерів.
Чи існує вихід?
Чи буде в остаточному підсумку прийнято ініціативу Мінсоцполітики - невідомо. Найімовірніше, що важко, зі «скрипом», незважаючи на протести та мітинги, - так.
Але навіть якщо уряду не вдасться продавити її, держава в будь-якому випадку буде шукати способи стягнути якомога більше коштів з бізнесу. Передбачається, що стягнути кошти держава намагатиметься саме з малого бізнесу, оскільки він найменше захищений з юридичної сторони в порівнянні з великим, який має можливість утримувати цілі юридичні відділи або навіть створювати афільовані адвокатські об'єднання, які здатні захистити його від посягань держави.
Тому для більш дрібного бізнесу найбільш вигідним варіантом, найімовірніше, стане абонентське юридичне обслуговування. З одного боку, таке обслуговування дозволить привести в порядок всю документацію і уникнути порушень і штрафів, а з іншого - максимально заощадити на необхідних послугах.