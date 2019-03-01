Кредитная карта как один наиболее удобных способов кредитования

С пластиковыми банковскими картами сегодня знаком почти каждый. Их использование позволяет не только распоряжаться собственными денежными средствами, но и превращает их в удобный способ оплаты. Сегодня речь пойдет о том, что представляют собой пластиковые кредитные карты, о том как выгодно их использовать, о преимуществах и недостатках.
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Очень много кредитов выдают на кредытных картах.Чем отличаются кредитные карты от остальных банковских продуктов? Кредитная карта имеет ограничение по сумме, которую можно потратить – кредитный лимит. От других форм кредитования отличается тем, что при заключении договора между банком и заемщиком, заемщик получает определенный денежный лимит от банка, которым может пользоваться может снова и снова, внося сумму основного долга. Этот способ кредитование удобнее и выгоднее по сравнению с другими способами кредитования для Банка и Клиента. Для Банка – это получение прибыли от процентов, снятия наличных средств, годового обслуживания клиента и другие преимущества. Но кредитной картой можно пользоваться и бесплатно, если Клиент выполняет условия льготного периода.
Что представляет собой кредитная карта, как банковский продукт? Прежде всего, ее используют для оплаты товаров, услуг. Приобретают карту и для того, чтобы ей воспользоваться, когда не хватает денег для зарплаты. Кредитные карты принимаются также для оплаты и покупок и услуг через интернет-ресурсы. Снимать с нее наличные невыгодно, так как в большинстве случаев Банк берет комиссию за снятие денежных средств. Поэтому, если необходимы наличные деньги, лучше оформить потребительский кредит.
Таким образом, кредитная карта – это способ оплаты покупок и услуг денежными средствами, принадлежащими Банку, при этом у Заемщика практически нет ограничений в возможностях. Деньгами клиент может распоряжаться по своему усмотрению.
На сегодняшний день Банки предлагают большой выбор дополнительных услуг к кредитным картам, выгодным для клиента. Это могут быть скидки в магазинах-партнерах при оплате картой, возможность участвовать в акциях, накапливать баллы, которые можно обменять, к примеру, на авиа- или железнодорожные билеты; различные бонусы, а также выгодные условия, привилегии для постоянных или активных клиентов. Кредитными картами можно оплачивать товар или услугу в валюте, при этом снимать деньги и обменивать их на иностранную валюту не нужно. И это далеко не все. Клиенту создается профиль для входа в личный кабинет Банка-онлайн, где пользователю открывается доступ к бесчисленному количеству безналичных операций. С картой клиент значительно экономит время, оплачивая через онлайн-Банк коммунальные счета, мобильную связь, интер