Рівне:

Житель м.Вараш відповідатиме у суді за вчинення на полюванні убивства через необережність

Рівненська область 18-бер, 2019, 16:429 prov 44
Процесуальними керівниками Володимирецького відділу Сарненської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя м. Вараш, який здійснив убивство через необережність (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.119 КК України).
У жовтні 2018 року під час полювання поблизу с. Сопачів Володимирецького району, не маючи наміру на умисне протиправне заподіяння смерті людині, чоловік проявив злочинну недбалість та, не переконавшись, що у напрямку пострілу відсутні люди, намагаючись влучити в дику тварину, вистрелив із рушниці.
Внаслідок здійснення пострілу було спричинено вогнепальне поранення іншому мисливцю, від якого той помер.
На даний час розпочато судовий розгляд матеріалів кримінального провадження.
Відповідальність за вчинення вказаного злочину передбачена у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури.
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