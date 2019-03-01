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Українець винайшов унікальний алкоголь

Україна і світ 19-бер, 2019, 09:099 prov 0
Українська земля багата на таланти, один із них зараз живе у Новій Зеландії і виробляє алкоголь, від якого не болить голова, пише fakty.com.ua.
Українець винайшов унікальний алкоголь

Після переїзду у нову країну українець Олександр Киричук почав виробляти вино, джин, тонік, шоколад без молока та цукру, ароматні парфуми без шкідливих хімікатів, але найголовніша гордість сімейного виробництва – алкоголь. Скільки б не випив, зранку, запевняє одесит, організм не мститься.
Олександр каже, що після вживання його алкоголю, у крові навіть не збільшується кількість проміле. І це не вигадки, а результати експериментів.
Зазвичай чоловік тричі перевіряє на алкотестері себе та своїх гостей: перед вживанням алкоголю, через дві години після та ще через 4 години.
Для виробництва українець використовує кришталево чисту воду зі свердловини глибиною у 121 метр. А ще він один з небагатьох, якщо не єдиний, хто виробляє спиртні напої за допомогою обладнання, яке повністю працює на сонячній енергії.
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