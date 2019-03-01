Зарплати в конвертах є, а пенсій у конвертах немає

Рівненська область 19-бер, 2019, 11:269 prov 0

У ГУ ДФС в Рівненській області на постійній основі організована робота, щодо виявлення фактів виплат фізичним особам не облікованих та прихованих доходів, а також щодо контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства при виплаті заробітної плати найманим працівникам і сплати належних сум ПДФО та єдиного соціального внеску до бюджету.

Протягом січня - лютого 2019 року встановлено 20 випадків порушень підприємствами та фізичними особами – підприємцями, виплати заробітної плати (або інших доходів) громадянам з порушенням діючого податкового законодавства. За результатами проведених перевірок додатково донараховано до бюджету 7894 тис. грн. ПДФО, 240 тис. грн. військового збору та 11566 тис. грн. єдиного соціального внеску.

Протягом січня - лютого 2019 року, за результатами здійснених ГУ ДФС у Рівненській області перевірок, виявлено використання праці 12 найманих працівників без належного оформлення трудових відносин.

Як зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев: «Ухиляючись від офіційного укладання трудових відносин, виплачуючи заробітну плату «в конвертах», роботодавець фактично позбавляє працівника захисту своїх трудових прав. Багато хто веде розмови про справедливі зарплати та пенсії, виплачуючи при цьому робітникам зарплату в «конвертах». А хто ж тоді їм надасть пенсію у «конвертах»? Зарплати в «конвертах» є, а пенсій у «конвертах» немає.»

ГУ ДФС у Рівненській області.