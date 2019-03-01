На Рівненщині ліквідовано конвертцентр з обігом 76 млн. грн.

Рівненська область 20-бер, 2019, 17:529 prov 78

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність конвертцентру, через який протягом 2017-2018 рр. було проконвертовано 76 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України було встановлено групу жителів м. Рівне, які надавали підприємствам реального сектору економіки Рівненської, Тернопільської, Одеської, Івано-Франківської та Волинської областей України послуги з документального підтвердження витрат та податкового кредиту по безтоварних операціях та переведення безготівкових коштів у готівку.

У своїй злочинній діяльності фігуранти використовували низку підконтрольних компаній, на рахунки яких замовники незаконних послуг переводили кошти нібито за придбання ТМЦ. У подальшому кошти знімалися готівкою та поверталися «клієнтам» за винятком 10-13%, які слугували винагородою за незаконні послуги.

Окрім того, фігуранти отримували готівку від компаній, які реалізовували вказані товари кінцевому споживачу за готівкові кошти, а документально відображали їх продаж підконтрольним компаніям за ціну, яка до шести разів перевищує їх реальну вартість. Таким чином транзитно - конвертаційним компаніям формували податковий кредит з ПДВ, який у подальшому використовувався фігурантами для мінімізації податкових зобов’язань під час проведення операцій по реалізації готової продукції.

Загалом протягом 2017 – 2018 рр. було проконвертовано 76 млн. грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях та транспортному засобі фігурантів, було вилучено печатки підконтрольних фіктивних компаній, чорнові записи та оригінали первинних бухгалтерських документів по проведених безтоварних фінансово-господарських операціях, банківські картки, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації.

Окрім того, накладено арешт на розрахункові рахунки низки компаній транзитно-конвертаційної групи в банківських установах та заблоковано 600 тис. грн. ліміту ПДВ на рахунках підконтрольних компаній в СЕА ПДВ.

Триває слідство.

ГУ ДФС у Рівненській області.