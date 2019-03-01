Топ-3 ошибки при уходе за фикусом

Фикус – довольно распространённое растение, которое есть у многих любителей живых, комнатных растений. У кого еще нет, можно кутить тут. Конечно, за ними нужен уход. Почему-то у одних они выглядят очень красиво, а у других – постоянно опадают листья, и остаётся голый ствол. Всё дело заключается в неправильном уходе за растением. Наиболее частые проблемы, с которыми встречаются любители фикусов: внезапное сбрасывание листьев, пожелтевшие края, неприятный запах из почвы, темнеет ствол.
Ошибки при уходе:
1. Полив – не стоит слишком часто и много поливать, некоторые считают, что чем больше влаги растению, тем лучше оно будет расти. Это ошибочное мнение. Растение должно получать влагу по мере высыхания почвы. И хотя фикус – любит воду, но если перестараться, то произойдет гниение корневой системы, и первое, что произойдёт – листья начнут темнеть по краям, скручиваться и отпадать один за одним. Также при поливе нельзя использовать холодную воду, но и не горячую, а лучше всего комнатной температуры. Не стоит использовать фильтрованную воду, лучше обычную из-под крана, но отстоянную не менее суток. Естественно, в летний период следует чаще увлажнять почву, а в зимний – реже. Но и затягивать с поливом не стоит. Если на поверхности начинают появляться трещины, то необходим полив растения.
2. Неправильно выбранное место – один из немаловажных факторов для комнатного растения. Фикус предпочитает полутень, и рассеянный свет, влажный воздух, если в квартире он сухой – используйте увлажнитель. Иногда нужно протирать листочку с внешней стороны слегка смоченным влажным, ватным диском. Тем самым смоется пыль, и откроются поры для доступа кислорода в растение.
3. Удобрение – подкормка фикусу нужна круглый год, особенно активно с весны до осени, когда начинается рост растения. Подкормку следует делать 1 раз в 10-14 дней. Фикусы любят удобрения, содержащие в своём составе азот.