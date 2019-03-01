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Тонкощі вдалого вибору постільної білизни

Порадниця 21-бер, 2019, 09:189 prov 36

Якість сну, а з ним і самопочуття впродовж дня, залежить від того, на чому ми спимо. І йдеться не тільки про матрац чи подушки, а й про постільну білизну. Вона безпосередньо контактує з тілом, тому впливає на комфорт і спокій під час сну. З огляду на це, вибирати постільну білизну потрібно максимально ретельно. На що звертати увагу, аби купити дійсно якісний текстиль?

Види матеріалів

Перше, що потрібно оцінювати, вибираючи постіль, – її склад. Бажано купувати білизну з натуральних матеріалів. Це може бути:

  1. Бавовна – повітропроникний матеріал, який не накопичує статичну електрику і вбирає вологу. Для постільної білизни використовують такі варіанти бавовняного текстилю: ситець, бязь, сатин і ранфорс. Вони відрізняються переважно фактурою. Усі бавовняні тканини мають один недолік – після прання вони дають усадку.
  2. Льон – гіпоалергенний повітропроникний матеріал з антибактеріальними властивостями. Відрізняється міцністю і зносостійкістю. Проте у льону такий самий недолік, як і у бавовни, – він дає усадку після прання і важко прасується.
  3. Шовк – легкий, але дуже міцний матеріал, який пропускає повітря і вологу. Шовк приємний на дотик і має вишукану блискучу фактуру. Але зважайте на те, що матеріал потребує дбайливого догляду – делікатного прання і захисту від сонячних променів.

Для покращення експлуатаційних якостей до натуральних тканин можуть додаватися синтетичні волокна, зокрема поліестер. Постіль зі змішаних матеріалів міцніша, менше мнеться і дає мінімальну усадку після прання.

Комплектація і розміри

Другий фактор вибору – розміри постільної білизни. Вони залежать від типу комплекту текстилю. Класична класифікація комплектації:

  • Полуторний – підковдра (145х210, 150х215 см), простирадло (160х215, 180х260 см), дві наволочки (60х60, 70х70 см).
  • Двоспальний – підковдра (215х175, 210х180 см), простирадло (215х200, 210х230 см), чотири наволочки (50х50, 70х70 см).
  • Сімейний – дві підковдри (150х215, 160х220 см), два простирадла (215х220, 220х240 см), чотири наволочки (50х50, 70х70 см).
  • Євро – підковдра (200х220, 220х240 см), простирадло (215х220, 220х250 см), дві наволочки (50х70, 70х70 см).
  • Дитячий – підковдра (150х215, 160х220 см), простирадло (145х210, 150х215 см), одна наволочка (60х60, 70х70см).

Різні дизайнерські варіації таких комплектів постільної білизни можна знайти в інтернет-магазині Kasta, де представлений широкий вибір текстилю для дорослих і дітей.

Особливості пошиття

І на завершення візьміть до уваги кілька корисних порад щодо оцінки пошиття постільної білизни:

Бажано, щоб простирадло мало гумки – тоді воно не буде скручуватися і скочуватися під час сну. Такий текстиль, зокрема, пропонує бренд «Руно» https://kasta.ua/brand/Руно/ – в асортименті компанії є простирадла з гумками для різних комплектацій постелі.

  • Шви повинні бути подвійними із прихованими всередину краями – такі не розлізуться під час прання.
  • Фарба білизни має бути стійкою, інакше вона втратить свій колір після першого-другого прання.
  • Постіль має бути виконана з цільного полотна – якщо посередині є шов, значить, її пошили з різних шматків тканини.


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