Рівне:

Едем за границу: как выбрать мобильного оператора?

Тематична 25-бер, 2019, 13:159 prov 137
Гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно важна связь, если человек путешествует за границей. Для связи с родными и друзьями, чтобы поделиться впечатлениями, да и просто сказать родным, что все в порядке.
Проще всего воспользоваться услугой роуминга, подключив ее у своего домашнего оператора сотовой связи. Преимущества такого способа очевидны: не нужно искать и покупать новую сим-карту, нет необходимости устанавливать дополнительные приложения на телефон. Если разговоры с родными и друзьями ограничить парой слов и несколькими смс-сообщениями, оплата таких услуг не нанесет особого ущерба кошельку туриста. Кроме того, операторы сотовой связи предлагают дополнительные опции для путешественников, помогающие сэкономить средства на пользовании услугами связи заграницей. К числу таких довольно выгодных предложений относятся:
бесплатные входящие звонки;
скидки на тарифные планы в конкретной стране;
спецпредложения для лояльных клиентов;
спецпакеты смс-сообщений.
Однако, роуминг выгоден при совершении звонков на родину. При необходимости совершения звонков внутри страны отдыха, стоимость сотовой связи может довольно ощутимо ударить по карману. В этом случае стоит поискать выгодное предложение местных сотовых операторов. Такой вариант дает преимущества при пользовании на территории страны пребывания: возможность выбрать выгодный тариф, бесплатный безлимитный интернет (как правило, включается в пакет), удобно при длительном путешествии. Особенно если есть привычка использовать собственный 4g роутер https://4g-box.com.ua/4g-routers для «раздачи» интернета в кругу семьи или компании друзей. В этом случае на оплате по трафику можно разориться!
Но такой вариант имеет и некоторые недостатки: при совершении звонков на родину придется менять сим-карту на родную; довольно много времени уходит на поиск и выбор выгодного оператора и тарифа; проблемы с владением иностранным языком. В случае, если эти недостатки не являются проблемой, это вполне рабочий вариант.
Для тех, кто часто путешествует за границей, самым оптимальным вариантом является приобретение туристической сим-карты. Преимущества такого выбора очевидны:
можно сохранить свой номер;
самый дешевый вариант оплаты звонков;
многообразие операторов связи, предлагающих множество вариантов на любой вкус.
Но даже в данном случае следует тщательно изучать все предложения операторов на рынке, внимательно читать условия пользования предлагаемым тарифом и выбрать тот вариант, который предоставляет максимум услуг по адекватной цене. Следует также учесть и тот факт, что входящие звонки из родной страны могут довольно дорого стоить и ощутимо ударить по кошельку звонящих родственников и друзей.
Однако на нынешний день самым распространенным и экономным вариантов является использование так называемой SIP-телефонии. Для того, чтобы воспользоваться таким сервисом необходимо скачать и установить специальные программы, а также пройти несложную регистрацию на сайте провайдера связи.
Еще более простым способом обеспечить связь с родными из-за границы – воспользоваться такими известными приложениями, как Skype и Viber. Хотя многих пугает необходимость подключения интернета. Хотя как раз этот факт проблемой вовсе не является. Поскольку бесплатный wi-fi предоставляется во всех публичных местах, а также на территории отелей и апартаментов. Для многих путешественников именно этот вариант связи с родными и друзьями давно стал приоритетным и любимым, а главное, выгодным.
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