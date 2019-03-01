Прогулочный костюм: правила выбора
Чтобы чувствовать себя максимально комфортно нужно одеваться в удобные вещи. Для этого идеально подойдут прогулочные костюмы. Они не только пригодны для отдыха, в них можно пойти в магазин, на площадку с детьми, выгулять собаку или просто отдохнуть с друзьями. Но их нужно правильно подбирать.
Подобрать и не прогадать
Прогулочные костюмы женские следует покупать, исходя из их предназначения. В основном они нужны для отдыха и прогулок. Но некоторые предпочитают в них заниматься спортом, бегом. В любом случае, смотрите, чтобы ткань была максимально натуральной. Она должна быть приятной к телу.
Женские прогулочные костюмы обычно бывают зимние и летние. Хорошо, если у вас будет два таких варианта. В костюме всегда должно быть комфортно. Для этого подбирайте свободный крой, фасон, который бы не сковывал движения, но и не искажал фигуру. Вам нужно подобрать именно ваш размер. Но ничего страшного не будет, если костюмчик будет чуть-чуть великоват.
Если собираетесь гулять по парку или лесу, отличным вариантом будет костюм с капюшоном. Хорошо, если будут карманы, в которые можно положить мелочи, ключи, деньги.
Также неплохо, если такой костюм имеет сетчатые вставки для лучшего воздухообмена или является водонепроницаемым. Но, конечно же, он должен быть стильным, делать девушку милой и «домашней» или спортивной.
Кстати, прогулочные спортивные костюмы женщины часто выбирают, как альтернативу домашнему халату. Ведь в них очень удобно делать домашние дела, встречать гостей или просто пойти на чай к соседке.
Где такие есть?
Обычно прогулочные костюмы довольно дорогие. Но наш магазин предлагает женскую одежду оптом от производителя, цена на которую гораздо ниже рыночной. Вы можете приобрести вещи даже по оптовой цене, если покупаете много. Вас порадует высокое качество товара и его модный дизайн.
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