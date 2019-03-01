Збираємо чоловіка у відрядження

Є такий відомий жарт: «Перші 40 років дитинства для хлопчика найважчі». У цьому вислові є дещиця правди, оскільки чоловіки, навіть солідні та поважні, потребують турботи та допомоги у побутових питаннях. Підготовка до відрядження – процес відповідальний, тому візьміть частину функцій на себе та подбайте про гардероб коханого заздалегідь.
Базові образи у відрядженні
Робоча поїздка буде приємною та продуктивною, якщо чоловік не буде замислюватися над тим, що йому вдягти. Обов’язково покладіть до валізи:
Діловий костюм. Без вишуканого офісного одягу неможливі відповідальні переговори, робочі візити та партнерські зустрічі. Костюм-двійка – саме те, що треба.
Легку куртку. Найкращий варіант – виріб лаконічного фасону у стриманій кольоровій гамі. Роздивитися та вибрати чоловічі весняні куртки можна за посиланням: https://kasta.ua/market/muzhskie-kurtki/season-Демисезон/.
Спортивне взуття. Відрядження – це не лише робота, тому потрібно взяти з собою casual-речі. Інтернет-магазин кросівок Kasta пропонує вибрати необхідні товари, не виходячи з дому.
Разом на відстані
Психологи кажуть, що короткі розлучення загострюють почуття, тому їхня користь не викликає сумнівів. Коли чоловік у відрядженні:
Телефонуйте. Навіть кількахвилинна розмова з побажанням успіху подарує заряд позитиву на цілий день.
Зробіть сюрприз. Покладіть на дно валізи чоловіка ваше спільне фото чи якусь дрібничку, яка нагадуватиме про вас.
Зустріньте святковою вечерею. Приготуйте фірмову страву, запаліть свічки та проведіть вечір тільки удвох
Турбота проявляється у дрібницях, тому просто будьте поряд із коханим, підтримуйте його словом і ділом, давайте поради та не забувайте вислухати. Робочі поїздки бувають виснажливими та складними, тож удома треба створити затишну приємну атмосферу, аби чоловік повертався до вас з радістю.