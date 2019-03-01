Збираємо чоловіка у відрядження

Базові образи у відрядженні

Разом на відстані

Є такий відомий жарт: «Перші 40 років дитинства для хлопчика найважчі». У цьому вислові є дещиця правди, оскільки чоловіки, навіть солідні та поважні, потребують турботи та допомоги у побутових питаннях. Підготовка до відрядження – процес відповідальний, тому візьміть частину функцій на себе та подбайте про гардероб коханого заздалегідь.Робоча поїздка буде приємною та продуктивною, якщо чоловік не буде замислюватися над тим, що йому вдягти. Обов’язково покладіть до валізи:Психологи кажуть, що короткі розлучення загострюють почуття, тому їхня користь не викликає сумнівів. Коли чоловік у відрядженні:Турбота проявляється у дрібницях, тому просто будьте поряд із коханим, підтримуйте його словом і ділом, давайте поради та не забувайте вислухати. Робочі поїздки бувають виснажливими та складними, тож удома треба створити затишну приємну атмосферу, аби чоловік повертався до вас з радістю.