Увеличение трафика сайта по лучшей цене от компании IPM-Group

Трафик нужен любому веб-сайту для полноценной работы. Но где взять посетителей, если интернет-ресурс пока не в топовых строчках, а продажи нужны сейчас? Существуют платные и бесплатные способы увеличения трафика.
Источники платного трафика
Контекстная реклама
Размещение рекламных блоков происходит в поисковой выдаче, а также не сетевых веб-сервисах партнеров систем PPC (контекстной рекламы). К достоинствам необходимо отнести высокий уровень качества получаемого трафика, обеспечивая повышенную конверсию и прибыль. Клиент оплачивает только за целевой трафик, который определяется по ряду критериев. К недостаткам можно причислить завышенную цену, поскольку с ограниченным бюджетом получить достойные результаты с контекста будет нереально. Правильная настройка рекламной кампании возможно только профессионалов IPM Group, которые знают, как правильно настроить контекстную рекламу.
Баннерная реклама
Приобретение баннерного трафика способствует привлечению целевой аудитории, которая в состоянии увеличить конверсию, повышая уровень продаж и общий доход. Способ не столь эффективен, в отличие от PPC. Но он может дать неплохие результаты, если клиент сделает информативный и запоминающийся баннер, а затем разместит его на тематических интернет-площадках, выбранных с учетом актуального контента, продукта, услуг. Клиент платит за период размещения, показы или клики по баннеру.
Тизерная реклама
Тизер представляет собой рекламный блок, который состоит из привлекательного изображения и короткого текстового описания услуги. Данный способ привлечения пользователей по силе действия уступает контекстной рекламе, но имеет достаточную конверсию для завоевания популярности среди обладателей различных сетевых ресурсов. Тизеры размещают на веб-сайтах партнеров либо в ПО (программном обеспечении) пользователей. Покупатель обычно оплачивает за клик по рекламному объявлению.
Социальные сети
Социальные сети могут предоставить целевой трафик любому сайту. Раскрученные группы и паблики имеют тысячи реальных людей по разным интересам. Демонстрация рекламных объявлений в соц. сетях дает гарантию получения качественного трафика.
Мобильный трафик
Мобильные устройства используют большинство покупателей. Если веб-сайт адаптирован к таким приборам, то необходимо помнить о возможности получения качественного трафика по доступной цене.
Заключение
Ваш ресурс должен быть готов к приросту трафика. Поэтому, важно позаботиться, чтобы на целевых страницах присутствовал интересный контент, который задержит посетителя и склонит к переходу на остальные страницы интернет-портала. Заказать повышение трафика по разумным ценам можно через сервис ipm-group.org.
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