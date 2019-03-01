У Волинській області з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму понад 1,5 млн. грн.

Волинська область 26-бер, 2019, 12:559 prov 54

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області вилучили з незаконного обігу велику партію підакцизних товарів.

В рамках проведення операцій «Акциз-2019», «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 та за ч.1 ст.199 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області було встановлено жителя Рівненської області, який здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку України. Вказані вироби фігурант купував у жителя Волинської області, який здійснював їх незаконне виробництво, зберігання, транспортування та продаж, використовуючи гаражні та складські приміщення, розташовані в обласному центрі та на території регіону.

За результатами обшуку вказаних приміщень, а також автомобілів, які використовувалися у незаконній діяльності, вилучено та передано на відповідальне зберігання 3,2 тис. літрів спирту, 70 літрів спиртової суміші. 5 тис. літрів фальсифікованого алкоголю та 21 тис. 150 пачок тютюнових виробів з підробленими акцизними марками, а також 2 автомобіля.

Загалом з незаконного обігу вилучено підакцизної продукції вартістю більше 1,5 млн. грн.

Триває слідство.

ГУ ДФС у Рівненській області.