Ринок новобудов на сьогоднішній день

Новобудови переживають важкі часи. Багато будівельних фірм поки не уявляють, як вони будуть працювати на проектному фінансуванні. Передбачається, що 30% компаній підуть з будівельної галузі. Кошти, вкладені пайовиками, при заморожуванні зведення житлових комплексів будуть втрачені. Добудова незавершених кинутих проектів Державою, зазвичай триває дуже довго.
Але це все не стосуэться ЖК «Малахіт» http://malahyt.com.ua/ua/. У них все гаразд. Більше того, у комплексі пердбачена власна інфраструктура. Усі необхідні послуги мешканці ЖК «Малахіт» зможуть отримати, не виходячи за територію комплексу. Це і дитячий садок, магазини, аптеки, банківські відділення...
Продовження будівництва за старою схемою.
Певному числу забудовників дозволять закінчувати будівництво комплексів з застосуванням договорів пайової участі, поки без кредитного фінансування у банків. Це житлові будинки, які користуються значним попитом покупців, готові на тридцять відсотків. Велика кількість вже оформлених угод з інвесторами, дає можливість отримання дозволу на продовження роботи за діючими в даний час, нормам. Компанії, що займаються будівництвом, будуть самі вирішувати, який ступінь готовності новобудов, і по якій кількості ДДУ вони продовжать свою діяльність.
Як працюють компанії.
Половина зводяться будинків не здається в обіцяні терміни. Близько 300 заявок знаходяться на розгляді в банках, з заявами про перехід на проектне фінансування. У зв'язку з введенням нових правил, очікується банкрутство однієї третини будівельників. Фірми не йдуть за грошима в банки, так як вже набрали велику кількість кредитів, і знають, що грошей вони не отримають.
Як виживають будівельники.
Ескроу-рахунки були запропоновані для забезпечення безпеки покупців. Зрозуміло, що невеликі компанії, які не виконують вчасно своїх зобов'язань, і живуть в основному на вкладення пайовиків, не впораються з ситуацією, і підуть з будівельної галузі. Недоступність грошових коштів інвесторів, ставить компанії в скрутне становище. Отримати нові кредити неможливо, старі позики потрібно віддавати.
Дії дрібних забудовників:
- пропозиції нових квартир за цінами нижчими від ринкових;
- значні знижки і бонуси.
Фірми сподіваються зібрати гроші, які допоможуть в подальшій діяльності за новими правилами. Справитися з обставинами зможуть забудовники, що мають цікаві якісні, проекти. Це повинно бути зручне, комфортне житло з хорошим плануванням. Важливо розташування новобудови. Чи є інфраструктура, і налагоджений транспорт. Фірми, у яких багато неліквіду, що знаходиться в недоступних віддалених районах, які не затребуваних клієнтами, будуть йти з ринку.
Застереження для покупців:
- краще почекати з придбанням житла, почекати більш спокійної обстановки на ринку нерухомості;
- при необхідності покупку треба здійснювати на останніх етапах зведення житлового будинку. Керівництво будівельної галузі, беручи до уваги існуючі обставини, дадуть дозвіл на закінчення будівництва за укладеним договором пайової участі;
- не треба вірити обіцяним величезним знижкам до 20% і більше. Така рекламна компанія говорить про те, що у забудовника погана грошова ситуація. Він збирає гроші.
Моніторинг ринку нерухомості.
Ціни на новобудови після стрибків, які спостерігаються останнім часом, будуть рівномірно збільшуватися відповідно до інфляції, приблизно на 5 - 6%. При низькій покупець-ної спроможності громадян продаж квартир передбачається повільними темпами. Для збереження числа клієнтів фірми намагатимуться не збільшувати розцінки.