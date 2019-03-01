Помещение для бизнеса. Ипотека

На кредитном рынке нашей страны бизнес ипотека – довольно новое явление. В последнее время количество выданных кредитов в данной области значительно увеличилось. К числу самых активных потребителей относятся представители среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели.
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Несмотря на то, что бизнес ипотека – достаточно популярный кредитный продукт, дефицит предложений всё-таки присутствует. Банки, которые идут на уступки, лишь бы привлечь клиента, не торопятся финансировать нежилые помещения. Нерешительность финансовых учреждений связывают с особенностями рынка коммерческой недвижимости, который отстаёт в развитии от жилищного рынка. Поэтому, любые совершаемые операции связываются с рисками, отпугивающими банки. Лучше выдержать конкуренцию на рынке жилья, чем рисковать своими активами, осуществляя бизнес ипотеку.
Ещё один нюанс, который останавливает деятельность банков в данном направлении – личность заемщика. Компании, которые имеют достаточные доходы, стабильную деятельность в услугах кредитных организаций просто не нуждаются. В случае необходимости, они могут воспользоваться потребительским кредитованием. Компании, не имеющие дополнительной недвижимости, которую можно предложить в качестве залога, готовы взять кредит под залог приобретаемого имущества, однако финансовые структуры отказывают им в этом.
Развитию бизнес ипотеки мешают и стереотипы, сложившиеся в нашем обществе. В массах бытует мнение, что ответственный клиент – семьянин, который нуждается в улучшении жилищных условий. Физическое лицо имеет стабильные доходы и желает быстрее рассчитаться с долгами. Лица, обратившиеся с целью воспользоваться бизнес ипотекой, такому портрету не соответствуют. Предприниматели заведомо идут на риск, что отталкивает банк и вызывает нежелание выдавать кредитный займ.
Несмотря на все причины, по которым кредитные организации не желают выдавать кредитный займ коммерческим структурам, в будущем рынок кредитования бизнес ипотеки должен измениться. Подобные услуги будут оказывать финансовые учреждения, имеющие опыт работы с юридическими лицами. Однако в большинстве случаев, кредиты будут выдаваться лишь проверенным клиентам, имеющим стабильный доход и перспективы дальнейшего развития бизнеса.
Перед тем, как решиться на коммерческое кредитование, необходимо убедиться, что выбранный банк предоставляет подобные услуги, а также рассчитать возможности своей компании, чтобы избежать финансовых трудностей и банкротства.