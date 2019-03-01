Рівне:

СБУ викрила на хабарі лікаря одного з медичних закладів Рівного

Головна 28-бер, 2019, 09:159 prov 68
Співробітники Служби безпеки України викрили у Рівному на хабарі лікаря одного із закладів охорони здоров’я.
Оперативники спецслужби встановили, що лікар вимагав від призовника одну тисячу доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв надати висновок про непридатність чоловіка до проходження військової служби.
СБУ викрила на хабарі лікаря одного з медичних закладів Рівного

Правоохоронці затримали лікаря на робочому місці після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Прес-центр СБ України.
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