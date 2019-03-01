Відбувся ХVІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості

У Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Рівненської обласної ради підсумували ХVІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості. Учасниками заходу стали працівники відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, методичних кабінетів, педагогічні працівники закладів освіти Рівненщини.Вітали учасників ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук, депутат обласної ради Алла Черній та начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Григорій Таргонський. Цьогоріч конкурс-ярмарок відбувся у номінаціях «Біологія та екологія», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Хімія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво», «Етика та християнська етика».На другий тур обласного конкурсу-ярмарку було подано 327 методичних розробок. Експерти відзначили 66 робіт, автори яких продемонстрували актуальність та оригінальність педагогічних ідей, інноваційність, а відтак нагороджені дипломами за І, ІІ та ІІІ місця. Усі інші учасники отримали сертифікати. Під час творчої зустрічі переможці презентували свої розробки та провели майстер-класи.