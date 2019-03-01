Рівне:

Відбувся ХVІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості

Рівненська область 28-бер, 2019, 09:189 prov 66
У Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Рівненської обласної ради підсумували ХVІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості. Учасниками заходу стали працівники відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, методичних кабінетів, педагогічні працівники закладів освіти Рівненщини.
Відбувся ХVІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості

Вітали учасників ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук, депутат обласної ради Алла Черній та начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Григорій Таргонський. Цьогоріч конкурс-ярмарок відбувся у номінаціях «Біологія та екологія», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Хімія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво», «Етика та християнська етика».
Відбувся ХVІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості

На другий тур обласного конкурсу-ярмарку було подано 327 методичних розробок. Експерти відзначили 66 робіт, автори яких продемонстрували актуальність та оригінальність педагогічних ідей, інноваційність, а відтак нагороджені дипломами за І, ІІ та ІІІ місця. Усі інші учасники отримали сертифікати. Під час творчої зустрічі переможці презентували свої розробки та провели майстер-класи.
Похожие новости
Визначено трьох тренерів «Нової української школи», які навчатимуть учителі ...
Головна » Рівненська область

Визначено трьох тренерів «Нової української школи», які навчатимуть учителі ...

Зміни в проведенні ДПА і ЗНО
Головна » Рівненська область

Зміни в проведенні ДПА і ЗНО

У 346 школах Рівненщини цьогоріч вивчають курс «Християнська етика»
Головна » Рівненська область

У 346 школах Рівненщини цьогоріч вивчають курс «Християнська етика»

Сьогодні у Рівному відбудеться прес-конференція «Особливості проведення зов ...
Головна » Рівненська область

Сьогодні у Рівному відбудеться прес-конференція «Особливості проведення зов ...

Відбудуться ювілейні урочистості з нагоди 70-річчя заснування Рівненського ...
Головна » Рівненська область

Відбудуться ювілейні урочистості з нагоди 70-річчя заснування Рівненського ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Березень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Вгору