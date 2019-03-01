Оформлення спадщини в нотаріуса: питання, які найчастіше виникають у громадян

Порадниця 28-бер, 2019, 17:259 prov 46

1. В яких випадках потрібно обов’язково подавати заяву про прийняття спадщини і в

який строк?



Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, обов’язково має подати заяву про прийняття спадщини. Строк встановлюється у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Якщо ж спадкоємець, постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, він вважається таким, що прийняв спадщину (якщо протягом шестимісячного строку не заявив відмову від неї) і подавати заяву нотаріусу в шестимісяний строк не обов’язково.



2. Чи є якийсь термін для прийняття спадщини?

Законодавець встановив строк для прийняття спадщини у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Цей термін дає можливість спадкоємцю реально скористатися своїм правом і таким чином гарантує здійснення суб’єктивних прав громадян на спадкоємство.



3. А якщо у вказаний термін спадкоємець спадщину не прийме, то право на її прийняття він втрачає?

Так. Втрачає. Проте цей термін, може бути продовжено судом, якщо суд визнає причини пропуску терміну для прийняття спадщини поважними. Новий додатковий термін повинен бути достатнім для подання спадкоємцем, який пропустив термін, заяви про прийняття спадщини.

В законі немає вказівок на те, які причини пропуску терміну слід вважати поважними. Судова практика такими причинами вважає хворобу спадкоємця, перебування в тривалому закордонному відрядженні, обставини воєнного часу та ін.

Не вимагається звернення до суду для продовження терміну на прийняття спадщини, якщо спадкоємці, які прийняли спадщину, дають письмову згоду на включення до свідоцтва про право на спадщину спадкоємців, котрі пропустили термін.



4. Яке оформлення дешевше: оформлення спадщини по закону чи за заповітом?

Оформлення однакове. Наявність заповіту не впливає на ціну свідоцтва.



5. Чи можливо змінити розмір частки у спадщині?

Так. За загальним правилом, частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є

рівними. В той же час, спадкоємці, якщо це стосується нерухомого майна чи транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у спадщині або визначити, яке майно буде спадкуватися кожним із них, шляхом укладення договору про поділ спадкового майна. Крім того, спадкоємці можуть укласти такий договір як щодо всього спадкового майна, так і щодо окремої частини спадщини.

Важливо, що зміна розміру частки може стосуватись одного чи декількох спадкоємців. При цьому між особами, які спадкують права та обов’язки спадкодавця, має бути досягнута згода, оскільки зміна розміру частки у спадщині одного зі спадкоємців автоматично впливає на розмір часток інших спадкоємців.



Приватний нотаріус Рівненського районного нотаріального округу Чумак Т.В.