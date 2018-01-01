Вместе готовимся к дачному сезону

Первые весенние солнечные лучи напоминают цветоводам о скором наступлении дачного сезона и, естественно, напоминают о том, что нужно уже сейчас начинать подготовку к своему будущему цветочному царству. И естественно, - посетить магазин www.mixtools.com.ua и приобрести необходимые инструменты. Заканчивается март - месяц, когда уже активно нужно приниматься за работу по выращиванию цветочной рассады, а также нужно провести работу и на своем участке, где уже совсем скоро зацветут первоцветы.
Итак, что же самое главное нужно успеть сделать в марте на участке? Для начала нужно позаботиться о газонах, если они у вас есть. Так как перепады температур в феврале-марте довольно плохо влияют на газоны, из-за постоянной смены температуры снег сначала подтаивает, а затем ночные заморозки делают свое дело и на снегу образуется ледовая корка, которая затрудняет доступ воздуха к газону. Из-за этого на нем образуются проплешины. Поэтому, нужно периодически разбивать ледяной наст на газоне.
Нужно обязательно позаботиться и о деревьях и кустарниках. С наступлением тепла появляются и грызуны, которые могут навредить вашим посадкам. Для этого не забывайте хорошо утрамбовывать снег возле деревьев, чтобы грызуны не повредили кору деревьев.
Также в эту пору неплохо будет запастись и талой водой. Можно заполнить все имеющиеся на участке емкости снегом и к посадочному сезону у вас будет хороший запас талой воды.
В конце марта, ну или в средине, если стоит достаточно теплая погода, нужно начинать проветривание гортензий укрытых на зиму. Проветривание не позволит скапливаться конденсату и будет постепенно закаливать растения.
Если весна наступает бурно и на участке неравномерно тает снег, то нужно обратить внимание на посаженные на зиму культуры. Если снег местами оголил грядки с посадками, а морозы еще бывают достаточно сильные, то необходимо укрыть такие грядки пленкой или присыпать торфяной крошкой.
Когда угроза сильных морозов уже минует окончательно, а снег на клумбах уже почти растает, можно снять укрытие с лилий..
Также в середине-конце марта можно начинать высаживать семена: астры, венидиум, бальзамин, львиный зев, душистый горошек, бархатцы, циннию, душистый табак и другие.
Мелкие семена при посеве землей присыпать не нужно. Их желательно прикрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой, чтобы они не пересыхали. Для полива лучше использовать пульверизатор, чтобы не размывать почву и не смывать семена. Посадки нужно обязательно проветривать и поставить их на освещенное место.
Температурный режим для выращивания рассады цветов различный для разных растений. Для самых теплолюбивых нужна температура 20-25 градусов, для остальных- будет достаточно 18-21 градуса. А для таких холодостойких, как душистый горошек, виола, будет достаточно даже 15-18 градусов. Но хорошее освещение требуется практически всем растениям.