Напрацювали порушень на понад 200 тис. грн.

Рівненська область 30-бер, 2019, 17:389 prov 109

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провело ревізію фінансово-господарської діяльності Відділу освіти Дубенської районної державної адміністрації і встановлено порушень, які призвели до матеріальної шкоди (збитків), на суму 238,3 тис. грн. Заходом державного фінансового контролю охоплено період діяльності відділу з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Зокрема, під час проведення ревізії спеціалісти управління виявили, що упродовж 2016 – 2018 років за рахунок асигнувань загального фонду бюджету районним відділом освіти покривалися витрати за спожиті комунальні послуги сторонніми юридичними особами (орендарями), що призвело до завданої відділу матеріальної шкоди (збитків) на суму 112,40 тис. грн.

Серед інших виявлених порушень – оплата ремонтних робіт за завищеними цінами, незаконні витрати на оплату праці та невикористані відпустки звільненим працівникам, випадки понаднормового списання пального, завищення відомостей щодо використаних продуктів харчування тощо.

На сьогодні Відділ освіти Дубенської районної державної адміністрації вже відшкодував половину виявлених ревізією порушень, решта – на контролі Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області.

До адміністративної відповідальності притягнуто 15 посадових осіб. Матеріали ревізії надіслано до правоохоронних органів.

Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби

в Рівненській області