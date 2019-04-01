Горящие туры в Египет из Киева

Отдых Египет – Киев станет идеальным вариантом для проведения отпуска семейной пары, влюбленных молодоженов или группы друзей. Но перед тем, как отправиться в путешествие, следует ознакомиться с климатическими особенностями страны. В летнюю пору палящее солнце Египта может поднять температурный столбик до 50 градусов, поэтому людям, не переносящим такие перепады, стоит задуматься над этим. Лучшим временем посещения курорта считается весна и осень, так как зима не радует приезжих в ночной час, когда температура опускается до 10 градусов. Поэтому даже в такую жаркую страну, как бы это не звучало парадоксально, необходимо будет бать с собой теплые вещи.
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Наиболее известные и часто покупают горящие туры в Египет с вылетом из Киева, в город Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Но кроме этих курортных зон страна славится и другими не менее привлекательными городами:
Таба привлекает любителей спокойного времяпровождения в уединении с самим собой. В прибрежной зоне наблюдается огромное количество коралловых рифов, поэтому можно воспользоваться услугами профессиональных дайверов и окунуться в сказочный мир подводной флоры и фауны. Сам город имеет территориальную близость с Израилем и Саудовской Аравией, поэтому большую популярность здесь имеют экскурсии, включающие посещение Эйлата и Петры.
Макади Бей считается уникальным местом, где туристы могут сполна насладиться отдыхом без присутствия коренного населения. Эту атмосферу искусственно создали для всех приезжих гостей курорта, чтобы они могли провести свой отпуск в спокойной обстановке, без лишней суеты. Город является идеальным местом для семейных развлечений.
Курорта Эль-Гуна часто выбирается влюбленными парами, так как своей атмосферой и окружающей средой напоминает всемирно известную Венецию. Город расположен на воде, поэтому передвигаться по нему нужно будет на лодках или гондолах. Обычно экскурсионные туры в Египет из Киева включают в себя и услуги трансфера.