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Горящие туры в Египет из Киева

Спільна 03-кві, 2019, 12:409 prov 67
Отдых Египет – Киев станет идеальным вариантом для проведения отпуска семейной пары, влюбленных молодоженов или группы друзей. Но перед тем, как отправиться в путешествие, следует ознакомиться с климатическими особенностями страны. В летнюю пору палящее солнце Египта может поднять температурный столбик до 50 градусов, поэтому людям, не переносящим такие перепады, стоит задуматься над этим. Лучшим временем посещения курорта считается весна и осень, так как зима не радует приезжих в ночной час, когда температура опускается до 10 градусов. Поэтому даже в такую жаркую страну, как бы это не звучало парадоксально, необходимо будет бать с собой теплые вещи.
Горящие туры в Египет из Киева на https://hottours.in.ua/catalog/egipet/ считаются самым распространенным направлением для путешествий туристов различного класса. Это и не удивительно, ведь для того, чтобы увидеть песчаные пирамиды, захоронения древних правителей и лабиринты можно воспользоваться горящими турами в Египет из Киева цены на которые снижены, и при этом оформление визы и других официальных документов займет минимум времени.
Наиболее известные и часто покупают горящие туры в Египет с вылетом из Киева, в город Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Но кроме этих курортных зон страна славится и другими не менее привлекательными городами:
Таба привлекает любителей спокойного времяпровождения в уединении с самим собой. В прибрежной зоне наблюдается огромное количество коралловых рифов, поэтому можно воспользоваться услугами профессиональных дайверов и окунуться в сказочный мир подводной флоры и фауны. Сам город имеет территориальную близость с Израилем и Саудовской Аравией, поэтому большую популярность здесь имеют экскурсии, включающие посещение Эйлата и Петры.
Макади Бей считается уникальным местом, где туристы могут сполна насладиться отдыхом без присутствия коренного населения. Эту атмосферу искусственно создали для всех приезжих гостей курорта, чтобы они могли провести свой отпуск в спокойной обстановке, без лишней суеты. Город является идеальным местом для семейных развлечений.
Курорта Эль-Гуна часто выбирается влюбленными парами, так как своей атмосферой и окружающей средой напоминает всемирно известную Венецию. Город расположен на воде, поэтому передвигаться по нему нужно будет на лодках или гондолах. Обычно экскурсионные туры в Египет из Киева включают в себя и услуги трансфера.
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