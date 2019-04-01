Рівне:

У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі посадовця Державної екологічної інспекції

Хмельницька область 05-кві, 2019, 11:099 prov 58
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного із відділів Державної екологічної інспекції Хмельницької області.
У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі посадовця Державної екологічної інспекції

Оперативники СБУ встановили, що чиновник вимагав від приватного підприємця, що займається деревообробкою, п’ятнадцять тисяч гривень. За вказану суму зловмисник обіцяв сприяти представнику комерційної структури уникнути відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства.
Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць обласного центру після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття зловмисника проводились за участі працівників підрозділу захисту економіки поліції.
Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України.
Похожие новости
СБУ викрила на хабарі двох чиновників Держгеокадастру та Держекоінспекції у ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

СБУ викрила на хабарі двох чиновників Держгеокадастру та Держекоінспекції у ...

На Хмельниччині СБУ затримала голову райдержадміністрації на вимаганні пона ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

На Хмельниччині СБУ затримала голову райдержадміністрації на вимаганні пона ...

СБУ викрила на хабарі у тридцять тисяч доларів США заступника голови Переяс ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

СБУ викрила на хабарі у тридцять тисяч доларів США заступника голови Переяс ...

На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі керівника слідчого відділу поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі керівника слідчого відділу поліції

У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі двох посадовців поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі двох посадовців поліції

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Квітень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Вгору