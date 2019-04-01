У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі посадовця Державної екологічної інспекції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного із відділів Державної екологічної інспекції Хмельницької області.Оперативники СБУ встановили, що чиновник вимагав від приватного підприємця, що займається деревообробкою, п’ятнадцять тисяч гривень. За вказану суму зловмисник обіцяв сприяти представнику комерційної структури уникнути відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства.Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць обласного центру після одержання всієї суми неправомірної вигоди.У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.Заходи з викриття зловмисника проводились за участі працівників підрозділу захисту економіки поліції.Тривають слідчі дії.Прес-центр СБ України.