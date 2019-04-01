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Пищевое масло авокадо: полезные свойства и противопоказания

Програма 08-кві, 2019, 07:529 prov 75
Пищевое масло авокадо: полезные свойства и противопоказанияПродукт набирает популярность среди людей, которые следят за своим здоровьем и ответственно относятся к питанию. Они знают какие именно продукты полезные для их здоровья, где они изготовлены, какой должна быть упаковка для масла, как оно должно храниться...

Чем же масло так полезно и почему стоит обратить на него внимание? Полезное действие масла из авокадо обуславливается его уникальным составом.

Описание
Плоды авокадо растут на вечнозелёных деревьях с одноимённым названием. Растения относятся к семейству лавровых, распространены в тропических и субтропических странах. Авокадо – это фрукт, по вкусу и составу напоминающий овощ. Масло имеет зеленоватый, горчичный или изумрудный цвет. При воздействии солнечных лучей приобретает коричневый оттенок. У продукта пикантный, немного ореховый, травянистый вкус и аромат. Консистенция как у оливкового масла. Более густая и тягучая текстура является нормой.

Производство
Для изготовления используют спелые плоды. От кожуры и косточек отделяют мякоть и отжимают её. Заключительный этап – очищение от жмыха в специальной центрифуге. Готовое сырьё разливают в ёмкости из нержавеющей стали или тёмного стекла.

Химический состав
Масло богато витаминами группы B (B1, B2, B6, B3), а также A, C, D. Количество витамина E (токоферола) в пять раз выше, чем в оливковом масле. Состав минералов впечатляет: железо, цинк, фосфор, кобальт, медь, магний и кальций. Сквален регулирует обменные процессы организма.

Польза
При употреблении масла из плодов авокадо улучшается работа сердца и сосудов. Токоферол понижает давление, уменьшая риск появления тромбов. Витамин C укрепляет сосуды. Ненасыщенные кислоты с витамином E регулируют выработку холестерина. Правильное сочетание витаминов с микроэлементами в составе масла способствует нормализации уровня гемоглобина.
Употребляя масло авокадо в пищу можно улучшить качество сна, снизить головную боль, восстановить работоспособность. Продукт также рекомендуется при неврозах.
Масло авокадо используется для профилактики язвы желудка и гастрита. Благодаря сквалену в составе, улучшается всасываемость пищи. Лецитин приводит в норму микрофлору кишечника и вместе с хлорофиллом улучшает обмен веществ. Кроме того, лецитин влияет на работу нервной, эндокринной и половой системы.
Большое количество токоферола (витамина E) обуславливает антиоксидантный эффект. Это замедляет процесс старения, подавляет рост опухолей.
Витаминный и минеральный комплекс благотворно влияет на кожу, волосы, ногти. Масло оказывает бактерицидное и противогрибковое действие.
Кроме того, масло авокадо:
укрепляет иммунитет;
способствует профилактике болезней выделительной системы;
помогает при боли в суставах;
улучшает самочувствия при диабете;
нормализует гормональный фон;
защищает печень.

Противопоказания
Продукт редко вызывает аллергию, но в некоторых случаях может выявиться непереносимость. Тогда стоит убрать продукт из рациона или сократить количество.
При острых формах заболеваний печени, а также желчного пузыря, употреблять продукт необходимо с осторожностью.
Передозировка влечёт за собой расстройство пищеварения и ожирение.

Советы:
1. После вскрытия упаковки продукт желательно употребить в ближайшие месяцы (максимум - пол года).
2. Плотно закрытая ёмкость должна храниться в прохладном, сухом, тёмном месте. Температура - 18 градусов и ниже.
3. Масло авокадо - это стопроцентный растительный жир. Злоупотреблять им не стоит.
4. При термической обработке продукт выделяет канцерогенные вещества. Лучше употреблять его в свежем виде в салатах и соусах.
5. Выбирать стоит масло холодного отжима. Его состав сбалансирован и сохранены все полезные качества.Масло из плодов авокадо - уникальный и ценный источник полезных веществ. Ввод его в рацион питания способствует улучшению здоровья, повышению жизненных сил и тонуса организма.
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