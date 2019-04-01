Купить искусственную зелень для декора

Стиль хай - тек и подобные ему варианты оформления интерьера постепенно теряют свою популярность. В мире высоких технологий, фантастических гаджетов и космических материалов уже не осталось места для природных и естественных вещей. Люди начинают испытывать в них сильную потребность и приводят свое жилье в соответствии с собственными представлениями о натуральности. Так в доме появляется лен и хлопок, дерево, циновки и прочие варианты.
Примечательно, что интерьер в эко стиле – это не строгое требование натуральности во всем, а разумное совмещение достижений цивилизации и природных материалов. Нет необходимости затевать глобальный ремонт, ведь достаточно добавить знаковых деталей, купить искусственную зелень, чтобы ощущать комфорт в доме. Металл, стекло и пластик безраздельно властвуют в мире, поэтому, возвращаясь домой, хочется видеть вокруг себя теплую и спокойную обстановку.
На кухне и в столовой следует отказаться от использования пластика и металла. Посуда должна быть керамической или деревянной, выбор которой сегодня довольно широк. Следует придерживаться классических форм тарелок. Нарочито грубоватая, без изящества, такая посуда создает ощущение надежности и умиротворения во время обеда. Конечно, дополнить сервировку следует неотбеленными салфетками и скатертью из натурального хлопка или льна.
Мебель для дома в эко стиле должна соответствовать нескольким требованиям. Во-первых, простота дизайна, а во-вторых, натуральность материалов. Деревянные полки, столы, шкафы, кровати, а также плетеные кресла и столики – все это будет уместно. Простые предметы мебели из однотонного материала можно оживить при помощи искусственного старения или искусной авторской росписи. Уникальность эко стиля состоит в том, что он доступен и при скромном бюджете, и при высоких доходах. В первом варианте можно создавать мебель и предметы интерьера самостоятельно, а во втором – стать постоянным клиентом эксклюзивного мебельного салона.
И конечно, эко стиль немыслим без присутствия живой зелени. Зимние сады, кадушки с фикусами, цветущие комнатные растения – все это должно быть в изобилии. На кухонном окне можно разместить горшочки с ароматными травами и зеленью, что идеально впишется в концепцию эко стиля и положительно повлияет на качество приготовленной пищи.