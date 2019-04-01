Пять ошибок при выборе ламината

Как правильно выбрать качественный ламинат?

Ламинат – это ламинированное напольное покрытие, по стоимости значительно дешевле, чем паркет, но успешно его заменяющее. Данный материал состоит из нескольких слоев: ДВП или ДСП, бумаги и ламинированной пленки из меламиновой или акриловой смолы. Большой ассортимент ламината представлен наВыбор ламинированного покрытия для пола задача непростая. Существует множество нюансов, на которые необходимо обращать внимание при совершении покупки. Основные ошибки, допускаемые при подборе ламината:Неправильный выбор класса износоустойчивости – самый бюджетный вариант не подойдет для укладки в помещениях с частой проходимостью. Такое покрытие под действием высокой влажности и значительных нагрузок очень быстро придет в негодность. Класс износоустойчивости указывает на долговечность покрытия, его устойчивость к царапинам и истиранию. Для таких комнат, как спальная или гостиная идеальным будет ламинат класса 31, для кухни, детской комнаты, прихожей или офисного помещения подойдет 32 класс. Для зданий с интенсивной нагрузкой предпочтительнее выбирать 33 класс.Неправильная толщина –влияет на «шумность» доски, чем она тоньше, тем слышимость ваших шагов будет больше. Дешевые модели имеют толщину от 6мм, при том, что более качественные дорогие модификации достигают до 12мм. Под тяжелую мебель или оборудование лучше укладывать ламинат толщиной от 10мм. Для монтажа на теплый пол подойдет покрытие потоньше.Неподходящий цвет –если вы желаете зрительно увеличить пространство маленькой комнаты, используйте покрытие светлых холодных тонов, а при желании создать более уютное просторное помещение подбирайте теплые цвета ламината.Перепутали влагоустойчивый ламинат с водостойким – основу влагостойкого покрытия составляет прочная древесноволокнистая плита, обработанная парафином и другими веществами, обеспечивающими защиту доски от влияния влажной среды на непродолжительное время. Водостойкий ламинат в свою очередь обрабатывается разогретым воском, что предотвращает прямой контакт материала с водой.Экономия на подложке – качественная подложка способна не только выровнять поверхность бетонной стяжки, но и обеспечить дополнительную тепло- и шумоизоляцию, смягчить нагрузку и продлить срок эксплуатации ламината до пяти лет.Правильно подобранный ламинат – гарантия качественной напольной облицовки!Статья подготовлена при содействии магазина напольных покрытий HOMELINESS.