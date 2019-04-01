Нерухомість Рівненщини поповнила місцеві бюджети на майже 14 мільйонів гривень

Рівненська область 08-кві, 2019, 18:529 prov 33

За січень - березень 2019 року власники нерухомості Рівненської області перерахували до місцевих бюджетів 13,7 млн. грн., що на 33%, або на 3,4 млн.грн. більше надходжень аналогічного періоду 2018 року.

Безперечним лідером у сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники майна – юридичні особи, ними сплачено майже 12,8 млн. грн., що на 3,3 млн.грн. більше надходжень минулого року.

Нагадуємо, що платники - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до фіскальних органів за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. У Рівненській області зареєстровано майже 2 тисячі платників-юридичних осіб.

Внесок платників – фізичних осіб протягом 2019 року склав майже 1 млн. грн., що на 189 тис. грн. більше надходжень минулого року. Громадяни сплачуватимуть податок у 2019 році за минулий рік за ставками і з урахуванням пільг 2018 року.

Про суму нарахованого податку на нерухоме майно громадян – фізичних осіб повідомлять фіскальні органи області за місцем податкової адреси, вручаючи податкові повідомлення-рішення до 1 липня звітного року. На даний час вже сформовано понад 10 тисяч податкових повідомлень-рішень на суму більше 18 млн. гривень.

У разі незгоди з визначеною у податковому повідомленні сумою податку громадяни мають право звернутися до податкового органу за місцем реєстрації та провести звірку даних. Однак, зробити це потрібно протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення, адже по завершенню цього терміну, до моменту сплати податку, буде нараховуватись пеня.

ГУ ДФС у Рівненській області.