На Хмельниччині СБУ викрила угруповання вимагачів

Співробітники Служби безпеки України, у межах боротьби з організованою злочинністю, блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці регіону, у тому числі раніше судимі за скоєння тяжких злочинів. Крім того до складу угруповання входив керівник однієї з районних громадських організацій.Зловмисники «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації та погрожуючи фізичним насильством. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами від жителя одного з районів п’ятдесяти чотирьох тисяч гривень.Правоохоронці затримали організатора угруповання на одній з вулиць обласного центру під час одержання обумовленої суми.У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією.Прес-центр СБ України.