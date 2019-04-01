Рівне:

На Хмельниччині СБУ викрила угруповання вимагачів

Хмельницька область 09-кві, 2019, 10:089 prov 62
Співробітники Служби безпеки України, у межах боротьби з організованою злочинністю, блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.
На Хмельниччині СБУ викрила угруповання вимагачів

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці регіону, у тому числі раніше судимі за скоєння тяжких злочинів. Крім того до складу угруповання входив керівник однієї з районних громадських організацій.
Зловмисники «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації та погрожуючи фізичним насильством. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами від жителя одного з районів п’ятдесяти чотирьох тисяч гривень.
Правоохоронці затримали організатора угруповання на одній з вулиць обласного центру під час одержання обумовленої суми.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією.
Прес-центр СБ України.
Похожие новости
У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі посадовця Державної екологічної інспе ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі посадовця Державної екологічної інспе ...

На Хмельниччині СБУ затримала голову райдержадміністрації на вимаганні пона ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

На Хмельниччині СБУ затримала голову райдержадміністрації на вимаганні пона ...

На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі керівника слідчого відділу поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі керівника слідчого відділу поліції

У Хмельницькому СБУ затримала торгівця зброєю
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

У Хмельницькому СБУ затримала торгівця зброєю

У Хмельницькому СБУ викрила прикордонника на торгівлі наркотиками
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

У Хмельницькому СБУ викрила прикордонника на торгівлі наркотиками

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Квітень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Вгору