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Идеальная садовая техника

Порадниця 10-кві, 2019, 14:369 prov 0
Каждый садовод сталкивается с такой проблемой, как выбор инвентаря. Магазины предлагают широкий ассортимент инструментов различных производителей и разной ценовой категории. Стоимость в основном зависит от материала, из которого изготовлен тот или иной инвентарь, а также особенности конструкции.
Садовый премиум полностью соответствует современным требованиям. Опытные садоводы знают, как выбрать правильную модель мотокосы и триммера, как подобрать лезвие, какая должна быть рукоятка, а также материал, из которого изготовлен инвентарь.
В интернет-магазине сварочного оборудования и садовой техники optoweek.com.ua вы получите квалифицированную помощь, широкий выбор брендов, гарантию самой низкой цены в Украине, официальную гарантию производителя на все оборудование,
Для производства инструмента премиум-класса всегда используют высококачественную углеродистую сталь, которая устойчива к коррозии, а также обработана специальным, которое препятствует налипанию смолы, пыли и грунта.
Верхний ценовой диапазон представлен зарубежными марками: Gardena, RACO (Германия), SANDVIK (Швеция), Fiskars(Финляндия), BELLOTA (Испания), Felco (Швейцария). Некоторые производители могут дать пожизненную гарантию на свой товар.
В среднем ценовом сегменте представлены в основном отечественные производители, а также Китай, Тайвань, и другие страны Восточной Азии, которые работают по европейским и американским лицензиям.
В Украине для производства используется качественная сталь, в том числе и нержавеющая, которая не поддается коррозии. Титановые инструменты легкие, прочные и долговечные, но цена на них высокая, приблизительно в 10-15 раз выше, чем на такой же инструмент, изготовленный из стали.
Цена садовых инструментов также зависит от материала, из которого изготовлена рукоятка. Разница в цене может составлять до 30%, в зависимости от выбранного материала: пластик, дерево, сталь или алюминиевый сплав.
На стоимость инвентаря также оказывает влияние форма, вес и размер конструкции, а также стоимость транспортировки. Согласитесь, что с Америки доставить инструменты будет куда дороже, чем из другого города в пределах нашего государства.
Для садоводов-любителей и огородников работа на участке всегда должна приносить удовольствие, поэтому всегда следует выбирать качественный инструмент.
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