Обязанности бухгалтера

Бухгалтер в организации выступает специалистом, который ведет хозяйственный, документальный и финансовый учет. Зачастую бухгалтер является вторым человеком после руководителя компании. Основной сферой деятельности является учет основных средств, контроль за оплатой труда, ведение складского учета.
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Должностная инструкция бухгалтера обязывает:
• Осуществлять бухгалтерский учет;
• Контролировать первичную документацию;
• Начислять заработную плату;
• Осуществлять операции, связанные с распределением денежных и основных средств;
• Заниматься отчислением денежных средств в налоговую службу, пенсионный фонд, в страховые компании.
• Предоставлять аудиторам, инвесторам и руководству достоверную бухгалтерскую отчетность;
• Обеспечивать сохранность документов.
В функциональные обязанности человека, занимающего должность бухгалтера, входит:
• Способность проводить операции с крупными финансовыми оборотами;
• Обознанность в налоговом и трудовом кодексе;
• Умение вести документацию в специальных профессиональных программах;
• Должен быть осведомленным в основах финансов, статистики и экономики.
• Принимать участие в расчетах с поставщиками и клиентами;
• Проведение инвентаризации и составление соответствующих