Викрито схему розмитнення автомобілів по підроблених документах службовими особами двох рівненських підприємств

Працівниками податкової міліції Рівненщини спільно з працівниками управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито схему розмитнення автомобілів ввезених з закордону по підроблених документах службовими особами двох рівненських підприємств. По даному факту до ЄРДР слідчим внесено відомості за ст. 366 Кримінального кодексу України.Встановлено, що після набуття чинності Законів України, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах службовими особами ТОВ «К» надавались послуги громадянам України по зняттю з обліку за кордоном транспортних засобів, їх розмитненням та постановкою на облік в сервісних центрах МВС. При цьому при проведені митних формальностей надавались первинні документи «Decyzja» та «Pazyma apie transporto priemones registravima» (Рішення про зняття з обліку транспортного засобу в Польській та Литовській Республіці) у яких зазначено, що вищевказані транспортні засоби зняті із обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав та посвідчувалися відтисками печаток та підписів.Проте, згідно відкритих сервісів Литви та Польщі вищевказані транспортні засоби знаходяться на обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав.В рамках проведення операцій «Рубіж» та «Мережа» по кримінальному провадженню працівниками податкової міліції спільно з працівниками управління захисту економіки в Рівненській області проведено обшуки в офісних приміщеннях фірм, що надавали вищевказані послуги.В ході проведених обшуків виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 148,6 тис. грн., папки з світлокопіями паспортів громадян України, оргтехніка та флеш накопичувачі, документи «Karta Poyazdu», 5 подушок для відтисків печаток, в тому числі особистих печаток працівників митниці та штамп-кліше з підписами, незаповнений бланк іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з відтисками особистих печаток працівників митниці, документація фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності.Триває слідство.ГУ ДФС у Рівненській області.