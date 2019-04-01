Древній Острог чекає на любителів екстремальних туристичних гонок

Незвичні для Рівненщини змагання відбудуться 13-14 квітня в Острозі та його околицях. Тут збереться молодь яка полюбляє туризм та відпочинок на природі.Мета туристичного змагання – популяризація серед молоді здорового способу життя та спорту та популяризація краєзнавчого міста Острог.Головним завданням для команди є проходження маршруту, відмічаючись на контрольних пунктах.Змагання проводяться у двох заліках: за маршрутом протяжністю близько 50 або 20 кілометрів. Контрольний час в першому заліку становить 24 години, в другому– 15 годин.Змагання проходить з урахуванням «Правил проведення пригодницьких перегонів в Україні», прийнятих Українською Асоціацією організаторів пригодницьких перегонів.На фініші суддівська колегія реєструє проходження командою маршруту та визначає переможців в кожному із заліків.Головними організаторами змагань є Громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» за підтримки управління молоді та спорту Рівненської ОДА, відділу спорту та відділу освіти Острозької районної державної адміністрації, Національного природного парку «Дермансько-Острозький» відділ молоді Острозького міськвиконкому.