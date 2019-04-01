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Древній Острог чекає на любителів екстремальних туристичних гонок

Рівненська область 11-кві, 2019, 08:489 prov 0
Незвичні для Рівненщини змагання відбудуться 13-14 квітня в Острозі та його околицях. Тут збереться молодь яка полюбляє туризм та відпочинок на природі.
Мета туристичного змагання – популяризація серед молоді здорового способу життя та спорту та популяризація краєзнавчого міста Острог.
Головним завданням для команди є проходження маршруту, відмічаючись на контрольних пунктах.
Древній Острог чекає на любителів екстремальних туристичних гонок

Змагання проводяться у двох заліках: за маршрутом протяжністю близько 50 або 20 кілометрів. Контрольний час в першому заліку становить 24 години, в другому– 15 годин.
Змагання проходить з урахуванням «Правил проведення пригодницьких перегонів в Україні», прийнятих Українською Асоціацією організаторів пригодницьких перегонів.
На фініші суддівська колегія реєструє проходження командою маршруту та визначає переможців в кожному із заліків.
Головними організаторами змагань є Громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» за підтримки управління молоді та спорту Рівненської ОДА, відділу спорту та відділу освіти Острозької районної державної адміністрації, Національного природного парку «Дермансько-Острозький» відділ молоді Острозького міськвиконкому.
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