Екологічна інженерія

Компанія Sun energy 2012 р. запустила більше 400 соняних електростанцій і більше 80 сонячних геліосистем. Досвідчені спеціалісти і застосування сучасних інженерних технологій і рішень дозволяють компанії якісно монтувати та сервісно обслуговувати сонячні електростанції та геліосистеми побутового і промислового призначення. Дуже пополярною в даний час є сонячна електростанція 17 квт та деякі інші. На сайті компанії представлений чималий вибір.
Концепція діяльності - застосовуючи багаторічний досвід співробітників компанії і продукцію найвищої якості наших постачальників, працюємо для поліпшення якості життя приватних клієнтів і для оптимізації діяльності фірм.
Здійснюючи рішення, прагнемо гармонізувати потреби клієнтів з нас навколишнім середовищем. Екологічна і безпечне довкілля - наш пріоритет.
СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ
Поновлювані джерела енергії. У цій сфері ми пропонуємо екологічне рішення заощадження - використання альтернативних джерел енергії:
сонячні колектори - для виробництва теплової енергії встановлюємо системи сонячних колекторів "SONNENKRAFT" найвищої якості для гарячої води, опалення приміщень і басейнів. Є офіційними представниками цієї компанії, що спеціалізується у виробництві систем сонячних колекторів, в Литві, Білорусії та Калінінградській області Росії. Сонячні батареї (сонячні модулі) - для виробництва електричної енергії встановлюємо сонячні батареї дуже високої якості, вироблені в Європейському Союзі. Компоненти систем сонячних батарей імпортуємо з Фінляндії, Німеччини та Італії. Проектуємо і встановлюємо системи сонячних батарей для продажу електроенергії. вітрові електростанції (вітряки) - для виробництва електроенергії також пропонуємо вітрові генератори.
Встановлюємо вітрогенератори різної потужності, від 90 Вт до 250 кВт номінальної потужності. Для вітрових електростанцій великої потужності пишемо проекти. електростанції на біопаливі (біомасі) - для спільного виробництва електричної та теплової енергії пропонуємо когенераційні теплоелектростанції. Співпрацюємо з виробником "TURBODEN" з Італії, які з більш ніж 400 працюючих в Європі когенераційних теплоелектростанцій виробили понад 90.
Інформаційні технології (ІТ), телекомунікаційні та електротехнічні рішення. Наша компанія здійснює роботи експертизи, технічного оцінювання, проектування і впровадження. Також можемо представляти замовника, виконуючи технічний нагляд. Роботи виконують фахівці з великим досвідом.
МІСІЯ
Нести клієнтам користь у всіх сферах нашої діяльності і всіма її формами: радою, наданням завершених рішень і здійсненням проектів. Використовувати тільки найпрогресивніші методи і технічні засоби, які несуть найвищу цінність.
Базові цінності повагу особистості соціальна відповідальність прозора діяльність відповідальність за рішення відповідальність перед природою
Увага потреб клієнта підприємливість і лідерство розподіл досвідом і постійне самонавчання наша діяльність - для глобального вкладу командна і професійна робота