Event маркетинг: инструкции по применению

Хотя многие владельцы компаний знают, что такое Event маркетинг, все же внедряют его в свой бизнес лишь единицы. Кто-то считает, что он не эффективен, а кто-то думает, что этот вид маркетинга не подходит под их бизнес.
Итак, Event маркетинг - rocketsevent.com - представляет собой продвижение компании или бренда за счет организации мероприятий. И в этом как раз есть преимущество, так как люди устали от навязчивой рекламы, которая требует от них что-то купить, или воспользоваться какими-то услугами. В данном случае вы делаете приятное людям, организовывая для них интересные мероприятия, которые будут вызывать у них положительные эмоции. Благодаря этому вы не только можете нативно рекламировать свои товары, но и сформировать лояльность вашей целевой аудитории.
Что можно достичь благодаря событийному маркетингу? Это могут быть десятки целей, но мы рассмотрим лишь самые популярные из них:
• Увеличение продаж;
• Эффективная презентация нового товара;
• Повышение корпоративного духа внутри коллектива;
• Повышение узнаваемости вашего бренда;
• Формирование лояльности клиентов.
Причем, в организации мероприятий вы может достигать сразу нескольких целей.
Теперь рассмотрим, какие существуют виды Event маркетинга.
1. Corporate events
При помощи этого вида событийного маркетинга вы можете повысить имидж компании. Сюда может входить организация корпоративов, тренингов и других событий, для повышения внутреннего духа коллектива. Если мероприятие понравится вашим сотрудникам, то наверняка они будут о нем рассказывать свои друзьям и знакомым.
2. Trade events
Этот вид Event маркетинга рассчитан на партнеров, дилеров и клиентов. Его цель заключается в том, чтобы побудить зарегистрироваться на вашем сайте, пригласить на встречу, или продать товар. Упаковкой такого события может стать презентация, показ новой коллекции, проведение конференции для обсуждения определенных вопросов, семинары, где вы может делиться знаниями и опытом с другими.
3. Special events
Под этим названием подразумеваются развлекательные мероприятия. В основном их организовывают для большого количества людей. Такие мероприятия могут проводиться в форме спортивного мероприятия или турнира, где на форме игроков будет ваш бренд и цвета компании. Также можно организовать мастер-классы, конкурсы с призами, или фестивали, рассчитанные на вашу целевую аудиторию. В данном случае организатором и спонсором события становится ваша компания.
Как внедрить Event маркетинг в свой бизнес?
• Важную роль играет планирование мероприятия. Для этого проанализируйте все детали. Подумайте, какие основные цели этого мероприятия, когда и где его провести, какой ваш бюджет, и что включить в программу?
• Далее займитесь продвижением этого события. Сначала необходимо сделать анонс мероприятия, рассказав в общих чертах, что вы планируете сделать? Далее используйте все доступные вам форматы рекламы, начиная с листовок, и заканчивая контекстной или таргетинговой рекламой в интернете. Продвижение вашего события лучше всего начать максимум за один месяц, или минимум за две недели до начала мероприятия. Старайтесь рекламировать ваше событие среди целевой аудитории. За несколько дней до начала мероприятия напомните о нем. Это также может быть реклама или напоминание по электронной почте. Можно сделать смс рассылку или отправить приглашенным открытку.
• Постарайтесь извлечь максимальный эффект от проведения Event маркетинга. Соберите фото или видео отчет для того чтобы впоследствии использовать его в качестве контента для социальных сетей, презентаций, или сайта. Используйте прямые трансляции, чтобы те, кто не смогли посетить данное событие, смогли понаблюдать за ним в онлайн режиме. Побудите участников вашего события сделать репост или хэштег в социальных сетях, чтобы рассказать друзьям об этом мероприятии.
• В конце обязательно проанализируйте итоги вашего события. Обратите внимание на статистику посещения, и на то, сколько вы затратили средств на его организацию. Это поможет вам в будущем, когда вы снова будете задействовать Event маркетинг не допустить прошлых ошибок, а также улучшить эти показатели.