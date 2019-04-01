Стоит ли наращивать ресницы?

Длинные, густые, пушистые ресницы, завораживающий взгляд. Разве не об этом мечтает каждая женщина? Но не всех природа наградила этим достоинством. Для тех, кто хочет приукрасить, подчеркнуть выражение глаз, существует такая процедура, как наращивание ресниц. Но перед тем как бежать за пучками обворожительных ресничек, необходимо взвесить все за и против.
Существует два способа наращивания ресниц: пучковый и поресничный. При пучковом способе ресницы приклеивают пучком (по 3-5 ресничек). Густоту наращивания клиент выбирает на свое усмотрение. Стоимость услуги меньшая, по сравнению с поресничным наращиванием. Но, соответственно, и срок службы меньший - не более двух- трех недель. Подходит больше для не долгосрочного использования (торжества, свадьбы, банкеты). При поресничном наращивании каждая отдельная ресничка приклеивается к основанию ваших ресниц. Процедура занимает больше времени. Такие ресницы выглядят более естественно, держатся до 2-3 месяцев, но и цена, соответственно, выше.
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Так ли все просто, как кажется на первый взгляд? Существует ряд как положительных, так и отрицательных факторов, способствующих принятию правильного решения. Все же стоит или нет?
К положительным можно отнести, несомненно, красивые, длинные, пушистые реснички с любой длиной, густотой, изгибом, способные сделать ваш взгляд просто ослепительным. Утром не будет необходимости наносить тушь. Умылась, немного теней, и вы готовы к выходу. Наращенные ресницы исключают возможность превратиться в «панду», попав под дождь. Макияж не потечет. Также можно купаться в море, бассейне, немного протереть глаза, и вы снова в порядке. Можно подобрать разные оттенки волосков, что придаст индивидуальности. Для праздника или торжественного вечера допустимо использовать стразы, перья, блёстки, которые приклеиваются на наращенные ресницы. Это придаст вам пикантности и позволит сделать ваш образ более ярким.
Перейдем к минусам данной процедуры. Естественно, возможна индивидуальная непереносимость или аллергические реакции на клей и другие материалы, применяющиеся при процедуре. Конечно же, наращивание ресниц может негативно влиять на состояние своих волосков при наличии некоторых заболеваний и зависит от общего состояния здоровья. Не рекомендуется наращивать ресницы при астме, психических расстройствах, конъюнктивите, ячмене, офтальмологических заболеваниях, мадарозе, при приёме антибиотиков, менструальном периоде, приеме лекарств с побочным эффектом – выпадение волос, лечение химиотерапией. Во время беременности и при грудном вскармливании наращивание ресниц рассматривается индивидуально. При ношении линз не рекомендовано, поскольку ежедневное снятие и надевание линз приводит к отрыванию волосков. Не желательно плакать. Умываться нужно с осторожностью. Не допускается взаимодействие ресниц с жирными кремами, разными сыворотками и эфирными маслами.
Если вы все же решили сделать свой взгляд более выразительнее, рекомендовано соблюдать некоторые правила:
- доверяйте свою внешность только проверенным мастерам;
- во время процедуры глаза держите закрытыми, во избежание попадания любых материалов и жидкостей;
- после процедуры несколько часов не мочите глаза;
- первые двое суток не посещайте сауны, бани, места с повышенной температурой;
- не спите лицом в подушку;
- по истечению срока службы не снимайте реснички сами, обратитесь к мастеру по коррекции.
За наращенными ресницами требуется аккуратный уход, но непревзойденный результат того стоит. Выбор за вами.