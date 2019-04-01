За порушення вимог фінансового контролю на Рівненщині притягнуто до відповідальності понад 90 суб’єктів декларування

Рівненська область 24-кві, 2019, 07:539 prov 0

На Рівненщині прокурорами забезпечено участь при розгляді судами області 137 справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за результатами яких до відповідальності притягнуто 92 особи, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Серед притягнутих – 67 депутатів сільських, селищних, міських, районних рад, 4 посадові особи обласної та районних держадміністрацій, 7 державних службовців, 2 посадові особи органів державної кримінально-виконавчої служби, 3 посадові особи органів державної фіскальної служби, 9 працівників лісової охорони.

Вказані судові рішення набрали законної сили.

Як приклад, постановами Костопільського районного суду за несвоєчасне подання без поважних причин декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування двох посадовців райдержадміністрації визнано винними у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено на кожного адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

У подальшому, правопорушників після набрання рішеннями суду законної сили звільнено з роботи, у зв’язку із втратою права на державну службу.

Усього, упродовж поточного року за порушення вимог фінансового контролю на правопорушників судами області накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу на загальну суму понад 80 тис. грн.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.