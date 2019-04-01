Юридические тонкости покупки частного дома в Сумской области

Основным отличием покупки частного дома от квартиры является то, что в первом случае новый владелец совместно со строением получает участок земли. У нового собственника после завершения сделки появляется право распоряжаться всем, что находится на придомовой территории: хозяйственными постройками, баней, беседкой и другими объектами, возведенными прежним хозяином. Но это накладывает определённые особенности на процесс официального оформления покупки и регистрации недвижимости.
Важная документация для законной сделки
Покупая дом с земельным наделом важно ответственно подойти к проверке документации на землю и строение. Отсутствие бумаг на любой из предметов сделки должно вызвать определенные подозрения. В противном случае зарегистрировав дом у вас не получится оформить участок или наоборот. При этом важно чтобы у продавца были документы из следующего перечня:
● Регистрационное свидетельство и акт о приеме объекта эксплуатационной комиссией если дом возведен руками собственника.
● Правоустанавливающий документ в зависимости от года регистрации объекта: выписка из реестра либо другая бумага подтверждающая переход права собственности.
● Договор приобретения участка земли и документы на право распоряжаться наделом.
● Техническая документация на строение и кадастровый номер.
● Справка из государственного реестра об отсутствии обременения, ареста или других запретов на отчуждение недвижимости.
● Домовая книга либо выписка из нее о всех зарегистрированных в домовладении жильцах.
● Платежка об уплате земельного и имущественного налога за последний отчетный период.
● Квитанция об оплате коммунальных услуг за последний месяц.
● Нотариально заверенное согласие одного из супругов если дом является совместно нажитым имуществом в браке.
● Разрешение опекунских органов если в доме прописаны дети не достигшие совершеннолетия.
● Отказная от совладельцев если таковые имеются. Вопрос актуален если есть первоочередные претенденты на покупку жилой недвижимости.
Разобравшись с документацией необходимой для законной сделки можно переходить к активным поискам дома в Сумской области. При этом для удобства можно воспользоваться базой недвижимости, собранной на популярном сайте dom.ria.biz.
Документы, подлежащие обязательной проверке
Сделки с недвижимостью в Сумской области – ответственный процесс. Покупатель должен быть осторожным и внимательным, так как при беглом изучении документации можно пропустить серьезные недочеты. В будущем родственники, прибегнув к помощи юриста, на основании выявленных ошибок, могут обратиться в суд для признания сделки недействительной. Это приведёт к затяжному и неприятному судебному процессу, на который уйдёт много времени и денег.
Поэтому важно провести скрупулезный анализ регистрационного свидетельства на приобретаемый объект. В нем должна содержаться информация об юридическом адресе, кадастровом номере и собственнике домовладения. Важно чтобы сведения о владельце совпадали с паспортными данными продавца.
Моменты заслуживающие внимания покупателя
Важно учитывать, что домостроение и земельный участок, с юридической точки зрения, являются разными объектами с собственной документацией. Нельзя законно продать дом без участка и наоборот. Кроме этого покупая домовладение нужно:
● Провести анализ всех построек на придомовой территории.
● Убедиться, что тип каждого строения соответствует описанию в документах.
● Проверить совпадение реальных строений с информацией в плане на объект отчуждения.
● Удостовериться что размер надела такой же, как данные в кадастровом плане. В противном случае могут возникнуть разногласия с соседями.
Приобретение частного домовладения в Сумской области – ответственный шаг. Новый собственник получает не только дом, а и все строения на территории возле него. Поэтому важно убедиться, что все приобретаемое имущество оформлено в соответствии с действующим законом.