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Спорткомплекс на Макарова: будівництво росте на очах

Рівненська область 26-кві, 2019, 11:529 prov 0
Масштабне будівництво спорткомплексу на Макарова триває безупинно.
На понад 3-х тисячах квадратах щодня працює близько півсотні робітників.
Будівництво головної спортивної споруди України продовжується - на вулиці Макарова без перерв будується рівненський спорткомплекс. Перший поверх універсальної арени росте на очах.
Спорткомплекс на Макарова: будівництво росте на очах

Зараз тут вже завершують зводити стіни 1-го поверху, влаштовують монолітне залізобетонне перекриття та зміцнюють конструкцію рамами і колонами. Окрім цього, на території спорткомплексу мурують сходи, які з’єднують цокольний та перший поверх.
На будівельному майданчику працюють автомобільні крани, евакуатор, самоскиди, компресори, бетономіксери та бетононасоси. Після повного монтування стін будівельники будуть накривати стелю монолітними каркасами.
Нагадаємо, це один із 19 об’єктів, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку. Зараз триває будівництво першої черги – це спортзали для ігрових видів спорту з трибунами на 3 тисячі глядацьких місць та з можливістю проведення змагань міжнародного рівня.
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