29 квітня на Рівненській АЕС сталася пожежа

29 квітня 2019 року о 21:04 через пошкодження трансформатора 7АТ з наступним його загорянням відключилася перша система шин 330 кВ та енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000). Наразі пожежу ліквідовано силами державного пожежно-рятувального загону з охорони РАЕС ДПРЗ-2. За шкалою оцінки ядерних подій INES подію класифіковано рівнем "нуль/поза шкалою". Причини події з'ясовуються.Станом на 22 годину 29 квітня у роботі перебувають енергоблоки №1 та №4 Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1260 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) триває капітальний планово-попереджувального ремонт. Усі роботи виконуються згідно з графіком.Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.