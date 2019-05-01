Блакитна лагуна Ая Напи - чарівне місце з неперевершеною природою

Кіпр завжди відрізнявся особливою мальовничою природою та неперевершеними природними пам’ятками. Численні бухти, неймовірні скелі, загадкові печери - усе це приваблює мандрівників. Та серед усього цього різноманіття одне місце можна назвати найбільш популярним. Це - блакитна лагуна Ая Напи.
Його варто відвідати хоча б раз у житті хоча б заради того, щоб помилуватися особливими пейзажами, побачити неймовірний в своїй красі захід сонця та насолодитися теплою криштально чистою водою. Якщо ви вирішили відпочити тут з дітьми, рекомендується запастися сонцезахисними кремами, окулярами, панамками, адже сонце в лагуні світить більшу частину літніх днів. Не забудьте також про фотоапарат - на вас чекають унікальні кадри.
Чим зайнятися?
Найпростішим заняттям вважається купання в приємних морських хвилях, які повністю відповідають своїй назві. Якщо ви бажаєте, щоб відпочинок пройшов більш активно та яскраво, тоді варто віддати перевагу водним розвагам, зокрема дайвінгу або сноркелінгу. Завдяки високій прозорості видимість в воді становить цілих 15 метрів! Ви зможете насолодитися підводним життям, зустріти основних морських мешканців. У вас є великі шанси побачити яскраві зграйки риб, а також черепах в їх природньому середовищі. Недалеко знаходяться напівзатоплені печери, які цікаво дослідити.
Місцеві жителі поступили дуже мудро, не зіпсувавши берегову лінію численними кабінками для перевдягання, кафе, ресторанами та іншою туристичною інфраструктурою. Завдяки дикій природі тут відчувається вся пишність античного острова.
Завдяки досить мальовничій місцевості Блакитна Лагуна стала популярним місцем серед молодят. Тут часто влаштовують фотосесії під час медового місяця. На скелях та кручах навіть є спеціально створені майданчики для того, аби ваші світлини були неперевершеними.
Особливості місцевої природи
Це місце оточене зеленими насадженнями та скелями різної форми. Природна сила формувала химерні обриси впродовж тисячоліть. В центральній частині було створено особливий майданчик, де стоять лавки. На ньому зупиняються для відпочинку, милування пейзажами, фотографування.
Зазвичай туристи потрапляють сюди в ході морських екскурсій. Найчастіше люди обирають корабель під назвою “Чорна перлина” (має вигляд справжнього піратського судна). Та дістатися цього прекрасного куточка можливо й іншими способами. З берега до моря дібратися вкрай важко через безліч гострих скель. Тому, якщо у вас діти, рекомендовано вирушати саме на екскурсійному катері.
Як добратися?
Досить швидким варіантом вважається автобус, який прямує від Протараса чи Ая Напи (номер 101). Вийти потрібно недалеко від мису Греко, де й розташована райська місцина. За вказівками звідси просто дістатися лагуни вже пішки. Щоб повернутися, потрібно знову прийти на зупинку та сісти на 102 маршрут.
На автомобілі поїздка займає дуже мало часу. Машину зазвичай беруть в оренду. По дорозі орієнтуйтеся за допомогою знаків. За 50 метрів від відпочинкової зони є досить гарно облаштована автомобільна стоянка. Також тут працює закусочна “Food cart”, де продається смачна їжа в денний період.
Та найпопулярнішим варіантом все ще залишаються особливі тури. Групова екскурсія триває приблизно п’ять годин. В неї входить не лише вояж до берега бухти, але й відвідування інших, не менш цікавих, пам’яток. Після усіх водних процедур туристи можуть насолодитися простим, але смачним ланчем, що включає фірмові кіпрські страви. Повернувшись ввечері в порт, усіх мандрівників розвозять по їхнім готелям. Щоб отримати масу задоволення від поїздки більше часу вам точно не потрібно.