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Достоинства металлоискателей

Спільна 04-травня, 2019, 09:149 prov 0
Металлоискатели Fisher имеют очень давнюю историю. Основал компанию в 1931 году иммигрировавший из Германии доктор Герхард Фишер, работающий ведущим инженером на одном из заводов в Лос-Анжелесе. Он обладал выдающимися способностями и даже получил первый патент на производство электронных радаров для самолетостроения.
Своими новаторскими изобретениями Фишер заслужил внимание самого Альберта Эйнштейна, которому продемонстрировал оборудование обнаружения. Великий физик с высоты своего авторитета спрогнозировал успешное использование радаров, сконструированных талантливым инженером, на земле, в море и в воздухе. Именно это и стало отправной точкой в производстве таких уникальных приборов, как металлоискатели Фишер. Эти идеи положили начало развитию разработок грунтовых металлоискателей.
Достоинства металлоискателей

А металлоискатель Minelab E-Trac - новая точка отсчета в индустрии металлодетекции. Металлодетектор E-Trac — это новая высокотехнологичная разработка фирмы Minelab, использующая уникальную многочастотную технологию поиска. Приобрести такой можно на сайте Gdekupit.
Первые металлоискатели Fisher назывались металлоскоп, а доктор Фишер получил на него патент и технологии, по которым он создавался, стали стандартом для всех приборов подобного типа. Металлоискатель Fisher применялся геологами для поисков руды, строители определяли местонахождение коммуникаций в земле, кладоискатели искали сокровища, а правоохранительные органы применяли его для поиска оружия. Отличился данный металлоискатель Fisher и во время Второй мировой войны, оказался востребованным он и после ее окончания.
Продажа металлоискателей Fisher постоянно росла, и производство их развивалось и усовершенствовалось.
Глубинные металлоискатели Fisher пригодятся в поиске крупных металлических предметов на очень большой глубине, которая может доходить до шести метров. У них нет дискриминации и индикатора глубины залегания цели.
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