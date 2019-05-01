Достоинства металлоискателей

Своими новаторскими изобретениями Фишер заслужил внимание самого Альберта Эйнштейна, которому продемонстрировал оборудование обнаружения. Великий физик с высоты своего авторитета спрогнозировал успешное использование радаров, сконструированных талантливым инженером, на земле, в море и в воздухе. Именно это и стало отправной точкой в производстве таких уникальных приборов, как металлоискатели Фишер. Эти идеи положили начало развитию разработок грунтовых металлоискателей.
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Первые металлоискатели Fisher назывались металлоскоп, а доктор Фишер получил на него патент и технологии, по которым он создавался, стали стандартом для всех приборов подобного типа. Металлоискатель Fisher применялся геологами для поисков руды, строители определяли местонахождение коммуникаций в земле, кладоискатели искали сокровища, а правоохранительные органы применяли его для поиска оружия. Отличился данный металлоискатель Fisher и во время Второй мировой войны, оказался востребованным он и после ее окончания.
Продажа металлоискателей Fisher постоянно росла, и производство их развивалось и усовершенствовалось.
Глубинные металлоискатели Fisher пригодятся в поиске крупных металлических предметов на очень большой глубине, которая может доходить до шести метров. У них нет дискриминации и индикатора глубины залегания цели.