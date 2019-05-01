Достоинства и недостатки наращивания волос

Казалось бы, процедура наращивания волос появилась сравнительно недавно, но вот уже она завоевала заслуженную популярность и распространилась по всему миру. Ученые-сексологи давно доказали, что мужчины охотнее обращаю внимание на девушек с длинными и ухоженными волосами, нежели на особ с короткой стрижкой. И все бы ничего, да только отрастить приличную длину волос получается не у каждой - порой это становится настоящей проблемой. Именно поэтому наращивание волос Харьков - вполне доступный способ обрести шикарную шевелюру в короткие сроки.
Как и любая другая косметическая процедура, наращивание волос подразумевает и достоинства, и недостатки. Давайте подробно рассмотрим как положительные стороны этого вопроса:
- Вы не только сможете увеличить длину волос, но и их объем;
- Наращивание позволяет за несколько часов кардинально изменить имидж, ведь максимальная длина волос будет достигать 70 сантиметров;
- Вы получите уникальную возможность мелировать и колорировать волосы, не затрагивая собственную прическу; К большому сожалению, данный способ украсить себя доступен не каждой.
Противопоказания все-таки существуют, а в частности:
1. Нельзя прибегать к наращиванию волос если вы проходите курс химиотерапии.
2. Следует избегать данной процедуры в случае приема антибиотиков.
3. Наращивание противопоказано людям с заболеваниями кожной поверхности.
Методы наращивания волос
Способов нарастить волосы: множество. С каждым годом их появляется все больше и больше, но во главе угла по-прежнему стоят два метода: "горячее" и "холодное" наращивание. Горячее наращивание имеет второе название - "английское". Данную процедуру проводят при помощи специальной клеящей смолы, которая накрепко соединяет ваши родные волосы с наращенными. Холодное наращивание волос подразумевает под собой метод, в котором при помощи специальных металлических микро-колечек на натуральных волосах закрепляются капсулы. Чуть позднее колечки удаляются, тем самым оставляя счастливой обладательнице исключительно длинные волосы. Помимо перечисленных выше способов, Вы можете обратиться к ленточному или "испанскому" наращиванию. Их можно отнести к категории "безкапсульных", ведь при ленточном наращивании волосы закрепляются посредством специальной клейкой ленты, а испанская технология предусматривает использование специального клея. Выбор метода наращивания - серьезный вопрос, отнестись к которому стоит с особым вниманием.
Уход за наращенными волосами
Несмотря на то, что уход за подобной прической не представляет из себя ничего сложного, он необходим. Запомните, что какая бы технология не использовалась - расчесывать волосы все равно придется.
Эта процедура станет несколько сложнее, чем раньше, ведь теперь вам придется тщательно следить за тем, чтобы кудри не спутались. Мытье головы станет сложнее, но и потребуется намного реже. В первую очередь нельзя будет наклонять голову вперед и втирать шампунь в корни, так как это может повредить основу. К тому же, бальзамы для волос станут вашими лучшими друзьями - они не только обеспечат лучшее расчесывание, но и сохранят структуру волоса. Ни в коем случае нельзя ложиться спать с мокрыми наращенными волосами. Специалисты советуют заплетать их перед сном в косы или собрать каким-либо другим способом, дабы предотвратить спутывание.