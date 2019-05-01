Рівне:

СБУ викрила на хабарах посадовців Житомирської митниці

Житомирська область 07-травня, 2019, 12:429 prov 0
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили на хабарах начальника сектору Управління
адміністрування митних платежів, керівника та головного державного інспектора одного з митних постів Житомирської митниці Державної фіскальної служби.
СБУ викрила на хабарах посадовців Житомирської митниці

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали гроші від представника комерційної структури, яка займається зовнішньоекономічною діяльністю, за безперешкодне митне оформлення товарів. Співробітники СБУ задокументували чотири факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди на загальну суму понад тисячу шістсот доларів США.
Правоохоронці затримали трьох посадовців згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочих місцях під час одержання чергової частини хабара.
Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Заходи з викриття протиправних дій посадовців митниці проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Прес-центр СБ України.
Похожие новости
СБУ викрила на хабарах посадовців Житомирської митниці
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

СБУ викрила на хабарах посадовців Житомирської митниці

У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів США
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів США

На Житомирщині СБУ викрила на хабарах посадовця фіскальної служби
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

На Житомирщині СБУ викрила на хабарах посадовця фіскальної служби

СБУ викрила на хабарах посадовця Житомирстандартметрології
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

СБУ викрила на хабарах посадовця Житомирстандартметрології

На Житомирщині СБУ затримала співробітників Держкомзему на хабарі
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

На Житомирщині СБУ затримала співробітників Держкомзему на хабарі

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Травень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Вгору