Рівне:

СБУ викрила на мільйонному хабарі арбітражного керуючого на Хмельниччині

Хмельницька область 08-травня, 2019, 08:179 prov 0
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно зі слідчими ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили на Хмельниччині арбітражного керуючого на вимаганні хабара.
СБУ викрила на мільйонному хабарі арбітражного керуючого на Хмельниччині

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець, залучивши до оборудки директора підконтрольного збанкрутілого агропідприємства, вимагали один мільйон гривень від керівника приватної структури. У таку суму зловмисники оцінили нове укладання з комерсантом раніше розірваних арбітражним керуючим договорів з підприємством-банкрутом та не створення перешкод під час ведення ним сільськогосподарської діяльності.
Правоохоронці затримали зловмисників у робочому кабінеті арбітражного керуючого під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі півмільйона гривень.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Прес-центр СБ України.
Похожие новости
На Хмельниччині СБУ затримала голову райдержадміністрації на вимаганні пона ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

На Хмельниччині СБУ затримала голову райдержадміністрації на вимаганні пона ...

На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі керівника слідчого відділу поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі керівника слідчого відділу поліції

У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі двох посадовців поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

У Хмельницькому СБУ викрила на хабарі двох посадовців поліції

СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ, Хмельницька область

СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині

СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Хмельницька область

СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Травень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Вгору