СБУ викрила на мільйонному хабарі арбітражного керуючого на Хмельниччині

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно зі слідчими ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили на Хмельниччині арбітражного керуючого на вимаганні хабара.Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець, залучивши до оборудки директора підконтрольного збанкрутілого агропідприємства, вимагали один мільйон гривень від керівника приватної структури. У таку суму зловмисники оцінили нове укладання з комерсантом раніше розірваних арбітражним керуючим договорів з підприємством-банкрутом та не створення перешкод під час ведення ним сільськогосподарської діяльності.Правоохоронці затримали зловмисників у робочому кабінеті арбітражного керуючого під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі півмільйона гривень.Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.Триває досудове слідство.Прес-центр СБ України.