Вопросы наследства остаются одними из самых животрепещущих, среди родственников. Без адвоката предоставляющие юридические услуги здесь не обойтись. На сайте «Моргун и партнеры» вы найдете квалифицированную помощь адвокатов с большим стажем работы в сфере уголовного права. Не затягивайте с обращением к профессионалу, особенно, если дело находится на этапе досудебного рассмотрения. Только специалист сможет оказать нужную поддержку, и защитить права обвиняемого или потерпевшего в суде.
Как делить наследство между детьми от разных браков?
Это наиболее частый вопрос, который получают специалисты. В этой ситуации нужно действовать грамотно, чтобы в дальнейшем вопросы не стали яблоком раздора между детьми и родственниками. Для урегулирования любых вопросов необходимо обращаться к адвокату по гражданским делам.
Законодательством Украины предусмотрено два типа получения наследства: по завещанию и по закону. В первом случае человек получает после смерти какого-либо родственника, который оставил письменное завещание на его имя. Во втором случае - предусмотрено по закону: если после смерти человек не оставил завещание, доля определяется законом.
Дети претендуют на наследство одного из родителей, вне зависимости, в каком браке они родились. Это означает, что если дети появились на свет от разных браков, они претендуют от своих покойных родителей.
На первом этапе необходимо определить долю ребенка в наследстве. Доли в наследстве определяется различными факторами, например, благосостоянием родителей.
Рассмотрим ситуацию: мужчина проживал в гражданском браке, в котором у него было двое детей. Также у него есть один наследник от первого брака. Он не успел оставить завещание, но имеется наследство, которое нужно разделить между всеми членами семьи.
Для начала нужно определить очередность наследников. Гражданская супруга в этом случае не может претендовать от своего гражданского мужа, поскольку они не состояли в законных отношениях, также как и бывшая супруга, тоже не имеет прав на это наследство.
Дети, вне зависимости от браков, имеют полное право на наследство. В равной степени они могут претендовать на свою долю. В случае, если гражданская жена обратиться в суд, она может претендовать на 50% от наследства, остальные 50% должны быть разделены между детьми.
Это достаточно сложные вопросы, поэтому без помощи специалиста здесь не обойтись, рекомендуем сразу обратиться к адвокату.